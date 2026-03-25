Nhan sắc MC song ngữ vào top 20 Miss World Vietnam

Thái Thắng
25/03/2026 20:58 GMT+7

Lê Phương Khánh Như (SBD 168) giành chiến thắng phần thi Người đẹp bản lĩnh, qua đó góp mặt trong top 20 Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam.

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi, top 48 Miss World Vietnam 2025 đã trải qua phần thi Người đẹp bản lĩnh - Head To Head Challenge. Đây là phần thi đánh giá tư duy, khả năng giao tiếp và truyền tải thông điệp của thí sinh. Sau nhiều vòng thi, thí sinh Lê Phương Khánh Như (SBD 168) được đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, lập luận rõ ràng và khả năng trình bày mạch lạc. Nhờ vậy, cô giành chiến thắng ở vòng thi phụ này, ghi tên mình vào top 20 dù chưa diễn ra chung kết. 

Hành trình của Lê Phương Khánh Như tại Miss World Vietnam

Nhan sắc MC song ngữ vào top 20 Miss World Vietnam - Ảnh 1.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Cô cao 1,69 m, gây ấn tượng với gương mặt khả ái và phong thái tự tin. Người đẹp 22 tuổi là sinh viên Đại học Kinh tế (UEH), từng đạt học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc

Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.

Lê Phương Khánh Như từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023. Với lợi thế về ngoại hình cùng khả năng ăn nói, người đẹp hoạt động ở vai trò MC song ngữ. Đây được xem là lợi thế của nữ ứng viên ở vòng thi Người đẹp bản lĩnh

Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Trước đó, Lê Phương Khánh Như từng đạt nhiều thành tích cao như quán quân MC song ngữ Én Vàng UEF 2024; quán quân MicZ 2023; á quân cuộc thi tranh biện sinh viên kinh tế 2023… Bên cạnh đó, Lê Phương Khánh Như còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và chương trình vì cộng đồng

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Tại Miss World Vietnam 2025, Lê Phương Khánh Như thu hút sự quan tâm với phần hùng biện xoay quanh chủ đề “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Các video ghi lại phần thể hiện của cô đạt lượng xem lớn trên mạng xã hội nhờ thông điệp tích cực dành cho người trẻ

Ảnh: FBNV

- Ảnh 5.

Theo người đẹp, mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách riêng, và “rực rỡ” không phải để hơn thua, mà là hành trình sống hết mình, có bản lĩnh và mục tiêu rõ ràng

Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Trong đời thường, Lê Phương Khánh Như theo đuổi hình ảnh năng động, hiện đại

Ảnh: FBNV

Nữ sinh có mẹ bán ve chai gây chú ý ở Miss World Vietnam là ai?

Phạm Thùy Dung - thí sinh Miss World Vietnam gây chú ý khi tiết lộ tuổi thơ khó khăn, cha mẹ ly hôn sớm. Mẹ cô đã vất vả làm nhiều nghề chân tay để mưu sinh, nuôi con khôn lớn.

