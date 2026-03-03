Nữ sinh có mẹ bán ve chai gây chú ý ở Miss World Vietnam là ai?

Phạm Thùy Dung - thí sinh Miss World Vietnam gây chú ý khi tiết lộ tuổi thơ khó khăn, cha mẹ ly hôn sớm. Mẹ cô đã vất vả làm nhiều nghề chân tay để mưu sinh, nuôi con khôn lớn.
Cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 đang bước vào chặng 2 với phần tranh tài của 50 thí sinh. Theo đánh giá, dàn ứng viên năm nay đa phần đều là những gương mặt mới, có chiều cao nổi bật trên 1,7 m. Ban tổ chức cũng tiết lộ top 50 là những cô gái tự tin trong giao tiếp, khả năng ngoại ngữ tốt và có sự chuẩn bị cho cuộc thi.
Trong đó, sự góp mặt của Phạm Thùy Dung được nhiều người quan tâm. Nữ sinh 20 tuổi gây chú ý khi tiết lộ về hoàn cảnh gia đình, có mẹ đi thu mua đồng nát, ve chai.
Vì sao Phạm Thùy Dung ghi danh Miss World Vietnam?
Cô nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình chưa được trọn vẹn khi bố mẹ không còn ở bên nhau, mỗi người đều có cuộc sống và gia đình riêng. Phạm Thùy Dung sống cùng mẹ và dượng, tuổi thơ gắn liền với những ngày theo mẹ đi bán sắt vụn, cân ve chai, rồi những trưa hè nắng gắt lại lặng lẽ phụ mẹ bán xăng
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2025 diễn ra từ ngày 1.3 đến ngày 29.3.2026 tại TP.HCM. Phạm Thùy Dung cùng các cô gái trong top 50 sẽ cùng các thí sinh trải qua những phần thi như Head to head challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái... trước khi bước vào đêm chung kết.
