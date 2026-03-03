Nữ sinh có mẹ bán ve chai gây chú ý ở Miss World Vietnam là ai?

Cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 đang bước vào chặng 2 với phần tranh tài của 50 thí sinh. Theo đánh giá, dàn ứng viên năm nay đa phần đều là những gương mặt mới, có chiều cao nổi bật trên 1,7 m. Ban tổ chức cũng tiết lộ top 50 là những cô gái tự tin trong giao tiếp, khả năng ngoại ngữ tốt và có sự chuẩn bị cho cuộc thi.

Trong đó, sự góp mặt của Phạm Thùy Dung được nhiều người quan tâm. Nữ sinh 20 tuổi gây chú ý khi tiết lộ về hoàn cảnh gia đình, có mẹ đi thu mua đồng nát, ve chai.

Vì sao Phạm Thùy Dung ghi danh Miss World Vietnam?

Phạm Thùy Dung sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Hiện cô đang là sinh viên năm 2 của khoa Luật thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ảnh: NVCC

Cô nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình chưa được trọn vẹn khi bố mẹ không còn ở bên nhau, mỗi người đều có cuộc sống và gia đình riêng. Phạm Thùy Dung sống cùng mẹ và dượng, tuổi thơ gắn liền với những ngày theo mẹ đi bán sắt vụn, cân ve chai, rồi những trưa hè nắng gắt lại lặng lẽ phụ mẹ bán xăng Ảnh: NVCC

Theo Phạm Thùy Dung, những tháng năm vất vả đã sớm dạy cô biết mạnh mẽ, tự lập và trân trọng từng cơ hội dù nhỏ bé trong cuộc sống. “Tôi chưa bao giờ xấu hổ vì mẹ đi thu mua đồng nát, sắt vụn. Tôi trân trọng những đồng tiền mẹ làm ra và coi mẹ là nguồn động lực lớn nhất để phấn đấu mỗi ngày”, cô chia sẻ Ảnh: NVCC

Thay vì tự ti hay mặc cảm, Phạm Thùy Dung còn giới thiệu mẹ làm nghề thu mua sắt vụn, ve chai với thầy cô và các bạn đồng trang lứa. Cô tự hào về đấng sinh thành, không xấu hổ với hoàn cảnh và quyết tâm nỗ lực mỗi ngày để thay mẹ trở thành trụ cột kinh tế, giúp mẹ nghỉ ngơi

Ảnh: NVCC

“Tôi lớn lên giữa cuộc sống đời thường, nơi sự vất vả hiện lên trong từng ánh mắt và nụ cười. Mỗi khi nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn, tôi lại tự hỏi liệu mình có thể giúp họ tốt hơn không? Có lẽ chính những câu hỏi đó đã đưa tôi tới cuộc thi không phải để tỏa sáng một mình mà để ánh sáng nhỏ bé của tôi có thể chạm đến những những trái tim cần sự giúp đỡ”, Phạm Thùy Dung chia sẻ

Ảnh: NVCC

Trong phần thi Người đẹp nhân ái, Phạm Thùy Dung mang đến dự án Sợi chỉ đỏ - chia sẻ cùng bệnh nhân mắc phong. Người đẹp bày tỏ: “Đến với cuộc thi, tôi không có nhiều điều kiện để chuẩn bị nhưng tôi đến đây với sự chân thành và mong muốn được trải nghiệm, được trưởng thành và làm được những điều có ích” Ảnh: NVCC

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2025 diễn ra từ ngày 1.3 đến ngày 29.3.2026 tại TP.HCM. Phạm Thùy Dung cùng các cô gái trong top 50 sẽ cùng các thí sinh trải qua những phần thi như Head to head challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái... trước khi bước vào đêm chung kết.