Nhan sắc mỹ nhân Hải Phòng lên chức giám đốc thương mại trước thềm thi quốc tế

Năm 2022, Phạm Hoàng Thu Uyên đến với Miss Universe Vietnam với tư cách một thí sinh. 4 năm sau, mỹ nhân Hải Phòng trở lại sân chơi này trong vai trò mới, là thành viên đội ngũ điều hành với công việc liên quan đến thương mại và đối tác.

Phạm Hoàng Thu Uyên nói về vai trò mới

Với Thu Uyên, sự trở lại này mang nhiều ý nghĩa bởi Miss Universe Vietnam 2022 cũng là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên cô tham gia. “Bốn năm qua, tôi có thêm nhiều trải nghiệm trong công việc quản trị, kinh doanh cũng như lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Khi có cơ hội trở lại Miss Universe Vietnam ở một vai trò hoàn toàn khác, tôi thấy đây vừa là một cái duyên, vừa là dịp để mình đóng góp bằng những kinh nghiệm đã tích lũy”, cô nói.

Phạm Hoàng Thu Uyên gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, từng được nhiều người gọi với danh xưng "hoa khôi công nghệ" Ảnh: NVCC

Phạm Hoàng Thu Uyên tốt nghiệp Quản trị kinh doanh, từng có thời gian quản lý, điều hành và phát triển kinh doanh. Hiện cô làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Theo mỹ nhân quê Hải Phòng, những trải nghiệm này giúp bản thân có thêm góc nhìn khi đảm nhận công việc mới tại Miss Universe Vietnam - không còn chuẩn bị cho một phần thi hay chờ kết quả trên sân khấu, mà là kết nối các nguồn lực phía sau cuộc thi.

Ở vai trò Giám đốc thương mại, Thu Uyên phụ trách phát triển đối tác, tài trợ, doanh thu và các chương trình hợp tác của Miss Universe Vietnam. Cô cho rằng điều quan trọng không chỉ là tìm kiếm các thương hiệu đồng hành, mà còn phải tìm được sự phù hợp giữa đối tác và cuộc thi.

“Tôi nghĩ tài trợ không đơn thuần là tìm kiếm nguồn lực cho cuộc thi. Điều quan trọng là mỗi sự hợp tác đều tạo ra giá trị cho cả hai phía. Tôi mong muốn cùng đội ngũ mở rộng kết nối với các doanh nghiệp và xây dựng những mối quan hệ có thể đồng hành lâu dài”, người đẹp 9X chia sẻ.

Hiện tại, dù bận rộn với vai trò giám đốc thương mại, Phạm Hoàng Thu Uyên vẫn tích cực tập luyện chuẩn bị cho hành trình "chinh chiến" quốc tế Ảnh: NVCC

Từng là thí sinh của một cuộc thi sắc đẹp, Thu Uyên hiểu hành trình ấy không dừng lại ở danh hiệu. Theo cô, những trải nghiệm, mối quan hệ và cơ hội sau cuộc thi mới là điều giúp một cô gái tiếp tục phát triển. Ở vị trí mới, cô muốn góp phần mở rộng những cơ hội đó, để thí sinh có thêm trải nghiệm thực tế, gặp gỡ doanh nghiệp, thương hiệu và từng bước định hình hướng đi riêng sau cuộc thi.

“Bốn năm trước, tôi là một trong những cô gái nhận được cơ hội để học hỏi và trưởng thành từ cuộc thi. Bốn năm sau, tôi vui khi có thể trở lại và góp một phần nhỏ để tạo thêm những cơ hội đó cho những nhan sắc tiếp theo”, cô nói.

Sau Miss Universe Vietnam 2022, Thu Uyên tiếp tục tham gia các sân chơi sắc đẹp, giành Á hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 và được công bố là người đẹp Việt tranh tài tại Miss Earth 2026.

Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, hiện cô duy trì công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Gần đây, Thu Uyên chia sẻ một số video tập luyện, từ gym đến catwalk và kỹ năng trình diễn để chuẩn bị cho hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”.