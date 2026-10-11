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    Nhan sắc mỹ nhân Tanzania vừa giành vương miện Miss Grand International 2026

    An Hạ
    An Hạ
    Jihan Dimack vượt qua hàng loạt đối thủ để đăng quang Miss Grand International 2026. Người đẹp Tanzania gây chú ý với phong thái tự tin cùng những thông điệp về tình yêu thương và hòa bình.

    Tối 10.10, Jihan Dimack, đại diện Tanzania, đăng quang Miss Grand International 2026 tại Thái Lan. Chiến thắng đánh dấu cột mốc mới trong hành trình thi sắc đẹp của người đẹp 30 tuổi. Con đường sắc đẹp của cô bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước, khi giành ngôi Á hậu 2 Miss Tanzania 2014. Năm 2016, cô đăng quang Miss Universe Tanzania rồi sang Philippines dự thi Miss Universe vào tháng 1.2017.

    Mỹ nhân Tanzania thể hiện ra sao tại Miss Grand International 2026?

    Nhan sắc mỹ nhân Tanzania vừa giành vương miện Miss Grand International 2026 - Ảnh 1.

    Theo hồ sơ trên trang chủ Miss Grand International, Jihan sở hữu chiều cao 1,75 m, mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon. Hiện cô làm việc tại Trung Quốc trong các lĩnh vực người mẫu, bán hàng và thương mại trực tuyến

    Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH GRAND TV

    Nhan sắc mỹ nhân Tanzania vừa giành vương miện Miss Grand International 2026 - Ảnh 2.

    Trên sân khấu Miss Grand International năm nay, Jihan Dimack tạo dấu ấn với phong thái trình diễn tự tin và hình ảnh chỉn chu

    Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH GRAND TV


    Nhan sắc mỹ nhân Tanzania vừa giành vương miện Miss Grand International 2026 - Ảnh 3.

    Gương mặt sắc sảo, ánh mắt có thần cùng nụ cười rạng rỡ giúp người đẹp thể hiện vẻ sang trọng trước ống kính. Kinh nghiệm hoạt động người mẫu cũng là lợi thế, giúp cô giữ được sự chủ động khi trình diễn và giao tiếp trên sân khấu

    Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH GRAND TV

    Nhan sắc mỹ nhân Tanzania vừa giành vương miện Miss Grand International 2026 - Ảnh 6.

    Jihan Dimack vỡ òa khi được xướng tên đăng quang Miss Grand International 2026

    Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH GRAND TV

    Trong đêm chung kết, ở phần thi ứng xử top 11, cô nhận câu hỏi về cách giải quyết định kiến trong xã hội. Thay vì đưa ra những lời lẽ phức tạp, người đẹp chọn nhấn mạnh sức mạnh của tình yêu thương. “Tôi sẽ giải quyết vấn đề bằng cách lan tỏa tình yêu thương. Tôi tin rằng tình yêu thương là vũ khí mạnh mẽ nhất mà chúng ta có”, cô trả lời.

    Theo Jihan, mọi người đều có quyền được đối xử bình đẳng, bất kể xuất thân. Cô tin rằng khi tình yêu thương được nuôi dưỡng và lan tỏa, xã hội có thể trở nên tốt đẹp hơn. Người đẹp đề cập đến những người vô tội đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi gia đình, mái ấm và những ước mơ vì chiến tranh. Cô nhấn mạnh mọi đứa trẻ đều xứng đáng được sống trong hòa bình, không phải lo sợ.

    Jihan bày tỏ niềm tự hào khi sinh ra tại Tanzania, đất nước mà cô mô tả là đề cao hòa bình, tình yêu thương và tinh thần đoàn kết. Với cô, khác biệt về xuất thân, tôn giáo hay truyền thống không phải lý do để con người đối đầu với nhau. “Hòa bình chính là biểu hiện của lòng dũng cảm chứ không phải sự yếu đuối”, cô chia sẻ.

    Trong phần ứng xử top 5, Jihan tiếp tục nhắc đến lòng nhân hậu khi được hỏi về phẩm chất quan trọng của một người phụ nữ quyền lực và truyền cảm hứng. Cô nhắc đến mẹ như hình mẫu của sự tử tế, luôn quan tâm đến người khác và sẵn lòng sẻ chia.

    "Tôi tin rằng phẩm chất người phụ nữ cần có chính là một trái tim nhân hậu. Và đối với tôi, hình mẫu hoàn hảo nhất cho điều đó chính là mẹ mình. Bà là người luôn tử tế với mọi người, luôn đặt người khác lên trước bản thân và sẵn sàng cống hiến, giúp đỡ. Tôi tin rằng đó chính là phẩm chất giúp chúng ta dẫn dắt bằng sự tử tế, có thể thay đổi thế giới và chạm đến trái tim người khác theo cách sâu sắc nhất, vượt lên trên tất cả những gì thuộc về vẻ bề ngoài", người đẹp Tanzania trả lời.

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