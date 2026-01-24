Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc nóng bỏng của bạn gái cầu thủ sút tung lưới U.23 Hàn Quốc

Minh Hy
Minh Hy
24/01/2026 16:02 GMT+7

Nhan sắc xinh đẹp của Chu Hồng Nghi, bạn gái cầu thủ Nguyễn Quốc Việt nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi nam cầu thủ 10X ghi bàn trong trận đấu với U.23 Hàn Quốc.

Bạn gái cầu thủ Quốc Việt là ai?

Tối 23.1, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm trước Hàn Quốc trong trận tranh huy đồng giải U.23 châu Á. Sau những màn đá luân lưu "cân não", U.23 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 7-6 khiến người hâm mộ tự hào. Tuy nhiên, trước đó cầu thủ Nguyễn Quốc Việt cũng làm nức lòng người hâm mộ khi sút tung lưới U.23 Hàn Quốc ngay từ hiệp 1. 

Nhan sắc nóng bỏng của bạn gái cầu thủ sút tung lưới U.23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Việt là chân sút tiềm năng của U.23 Việt Nam

Ảnh: Instagram NV

Nguyễn Quốc Việt sinh năm 2002, anh không phải là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ theo dõi các giải đấu cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG từng giành nhiều danh hiệu vua phá lưới, cũng như vô địch ở các cấp độ U.17, U.19 và U.21. Chính vì vậy, anh được biết đến với biệt danh "vua giải trẻ".

Nhan sắc nóng bỏng của bạn gái cầu thủ sút tung lưới U.23 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Vóc dáng nóng bỏng của Chu Hồng Nghi

Ảnh: FBNV

Nhan sắc nóng bỏng của bạn gái cầu thủ sút tung lưới U.23 Hàn Quốc - Ảnh 3.

Hình ảnh hiếm hoi của Quốc Việt và bạn gái

Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi gây ấn tượng trên sân cỏ, đời sống và chuyện tình cảm của cầu thủ Nguyễn Quốc Việt cũng được nhiều người quan tâm. Theo đó, bạn gái của cầu thủ sinh năm 2002 là Chu Hồng Nghi. Cô và cầu thủ Nguyễn Quốc Việt đã hẹn hò được một thời gian nhưng hiếm khi chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. 

Nhan sắc nóng bỏng của bạn gái cầu thủ sút tung lưới U.23 Hàn Quốc - Ảnh 4.

Bạn gái của cầu thủ Nguyễn Quốc Việt sở hữu gu ăn mặc thời thượng

Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ngay khi Quốc Việt ghi bàn trong trận đấu với U.23 Hàn Quốc, Chu Hồng Nghi đăng story chúc mừng bạn trai. Đáp lại tình cảm của "nửa kia", nam cầu thủ sinh năm 2002 cũng gửi lời cảm ơn ngọt ngào.

Hồng Nghi sinh năm 2003, quê Hải Phòng và hiện tại cô đang kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm. Hồng Nghi không chỉ sở hữu gương mặt khả ái mà cô còn có thân hình quyến rũ và phong cách thời trang gợi cảm. Trên trang cá nhân, Hồng Nghi thường đăng tải những hình ảnh về công việc, cuộc sống đời thường đi làm, đi chơi và nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích.

Khám phá thêm chủ đề

