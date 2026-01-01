Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc nữ diễn viên 43 tuổi đảm nhận vai Hoàng hậu Dương Vân Nga

Minh Hy
Minh Hy
01/01/2026 19:00 GMT+7

Theo diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, điều khó nhất khi vào vai Hoàng hậu Dương Vân Nga là mỗi khán giả đều có hình dung riêng về bà. Tuy nhiên, với tình yêu và sự nhiệt huyết của mình, Đỗ Thị Hải Yến tin rằng mình có thể hoàn thành tốt nhân vật này.

Đỗ Thị Hải Yến không bị cuốn vào những lời khen chê

Sau vai nữ chính trong Quán Kỳ Nam, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến tiếp tục góp mặt trong dự án Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Đây được xem là một giai đoạn Đỗ Thị Hải Yến trở lại mạnh mẽ với điện ảnh sau 10 năm lui về vun vén cho mái ấm. Kể từ khi tái xuất màn ảnh rộng, nhan sắc và diễn xuất của nữ diễn viên 8X cũng nhận được lời khen của khán giả.

- Ảnh 1.

Chia sẻ với Thanh Niên, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến khẳng định mình chưa bao giờ rời xa giấc mơ điện ảnh của mình, nhưng ở mỗi giai đoạn khác nhau, cô lựa chọn cho mình những thứ ưu tiên và bây giờ là lúc trở lại với niềm đam mê

Ảnh: NVCC

- Ảnh 2.

"Tôi trở lại không phải để chứng minh điều gì, mà đơn giản là vì có những vai diễn tôi thật sự tin và muốn sống cùng chúng. Tôi luôn làm nghề bằng cảm xúc và sự thành thật với chính mình", Đỗ Thị Hải Yến bộc bạch

Ảnh: NVCC

- Ảnh 3.

Ở phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Đỗ Thị Hải Yến đóng cùng với NSND Tự Long và Johnny Trí Nguyễn. Khi nhận lời mời tham gia dự án, cô cảm thấy vừa háo hức vừa áp lực. Vì hoàng hậu họ Dương là nhân vật lịch sử gắn với bước ngoặt đầu thời kỳ dựng nước, giữ vai trò quyết định trong việc chuyển giao quyền lực giữa các triều đại. Sử cũ ghi chép không nhiều, nhưng truyền tụng dân gian kể lại rằng bà có dung nhan xinh đẹp, gương mặt phúc hậu, làn da trắng hồng cùng đôi mắt phượng long lanh

Ảnh: NVCC

- Ảnh 4.

Trong hình dung của nữ diễn viên 8X, Hoàng hậu Dương Vân Nga là một người phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử, "vai gánh đôi sơn hà". Và cô cũng dành nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ lớn dành cho bà

Ảnh: NVCC

- Ảnh 5.

"Khó khăn ở nhân vật này chính là mỗi khán giả đều sẽ có một hình dung khác nhau về Hoàng hậu Dương Vân Nga, nhưng tôi tin nếu mình thật sự tin và hiểu nhân vật, khán giả cũng sẽ cảm nhận được", nữ diễn viên Người Mỹ trầm lặng chia sẻ

Ảnh: NVCC

- Ảnh 6.

Trải qua nhiều thăng trầm trong nghề nghiệp và cuộc sống, Đỗ Thị Hải Yến nhận ra rằng đã là người của công chúng thì ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những lời bình phẩm. Nhưng điều quan trọng với cô là bản thân nhìn nhận nó như thế nào và cô sẽ không để mình bị cuốn vào những lời khen chê

Ảnh: NVCC

- Ảnh 7.

Ở thời điểm hiện tại, Đỗ Thị Hải Yến cảm thấy may mắn vì gia đình hiểu tình yêu mà cô dành cho nghệ thuật. Vì vậy, nữ diễn viên 8X được toàn tâm toàn ý sống với "giấc mơ điện ảnh" của mình

Ảnh: FBNV

- Ảnh 8.

Tâm sự thêm về ông xã, Đỗ Thị Hải Yến cho biết: "Tôi không nghĩ ai phải giữ ai cả (cười). Tôi luôn tin rằng khi người phụ nữ biết mình muốn gì, biết sống thật với lòng mình, thì không cần ai “giữ”. Tất nhiên, gặp được một người bạn đồng hành biết lắng nghe và tôn trọng mình là điều rất may mắn. Đó là sự lựa chọn tự nhiên của hai người cùng hướng về nhau"

Ảnh: FBNV


Xem thêm bình luận