Nhan sắc quyến rũ của 'minh tinh đẹp nhất nước Ý' ở tuổi U.60

Trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí Harper's Bazaar (Tây Ban Nha) số tháng 9, Monica Bellucci có dịp khoe sắc vóc hoàn hảo trong những bộ cánh thời trang độc đáo, đẳng cấp XAVI GORDO/HARPER'S BAZAAR

"Sắp bước sang tuổi 59, vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ của cô ấy vẫn vẹn nguyên. Với vẻ ngoài quyến rũ và nụ cười làm bừng sáng mọi sân khấu, sự hiện diện của cô ấy trên màn ảnh rộng thật kỳ diệu và có sức mê hoặc. Thân hình đẹp như tượng tạc, mái tóc đen cùng đôi môi gợi cảm của cô là những đường nét đã thu hút sự chú ý của các đạo diễn điện ảnh và nhiếp ảnh gia thời trang khắp thế giới", ấn phẩm nổi tiếng dành những lời có cánh khi nhắc đến sao phim The Apartment XAVI GORDO/HARPER'S BAZAAR

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí, Monica Bellucci có dịp chia sẻ về niềm cảm hứng với điện ảnh, thời trang cũng như cuộc sống cá nhân. Đến nay đã tròn 10 năm kể từ khi nữ diễn viên tuyên bố chia tay tài tử Vincent Cassel. Cặp đôi từng gắn bó suốt 14 năm và có hai con gái Deva Cassel (19 tuổi) và Léonie (13 tuổi) XAVI GORDO/HARPER'S BAZAAR

Con gái lớn của Monica Bellucci (ảnh phải) nối nghiệp mẹ, tham gia quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang, sải bước trên sàn diễn và đang thử sức với phim ảnh. "Deva được truyền cảm hứng từ nền văn hóa và thế giới mà con bé được sinh ra. Giờ đây, con bé thực sự đã bắt đầu tạo dựng sự nghiệp của riêng mình. Hiện tôi có thể thấy con gái mình đang đi tìm con đường như thế nào và tôi rất vui khi con được truyền cảm hứng từ những điều đó", sao phim Malena chia sẻ. Trong khi đó, Léonie là người giúp Bellucci biết nhiều hơn về giới trẻ và các xu hướng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên nhận xét con gái nhỏ của cô có khả năng cảm thụ nghệ thuật tuyệt vời INSTAGRAM NV

Monica Bellucci cũng thẳng thắn chia sẻ về mặt trái của sự nổi tiếng. Minh tinh 59 tuổi bộc bạch: "Sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi, nó khơi dậy rất nhiều sự tò mò và cũng có thể gây ra những cảm xúc trái ngược nhau… Đúng là công việc của tôi rất đặc biệt, nhưng khi tôi không làm việc, tôi muốn sống cuộc sống như bao người bình thường: dành thời gian cho gia đình, đi mua sắm hay đưa đón con gái đi học. Nếu ai đó đi ngang qua tôi và nhận ra tôi, tôi sẽ mỉm cười rạng rỡ nhất với họ rồi quay đi" XAVI GORDO/HARPER'S BAZAAR

Đặc biệt, Monica Bellucci hiếm hoi chia sẻ về mối tình lãng mạn của mình với đạo diễn Tim Burton. Cô dành lời khen khi nhắc đến "nửa kia" của mình: "Tôi tìm thấy ở Tim một tinh thần tuyệt vời, một tâm hồn ngoạn mục, một người có thế giới trong mơ. Và tất nhiên rồi, anh ấy rất tuyệt vời". Thông tin Monica Bellucci và Tim Burton hẹn hò đã râm ran từ tháng 10.2022, cặp đôi nhiều lần lộ ảnh thân mật bên nhau. Cách đây ít lâu, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle (Pháp), minh tinh hàng đầu nước Ý đã công khai tình yêu với nhà làm phim tài năng này ELLE

Ngôi sao kỳ cựu bộc bạch rằng cô hạnh phúc vì đã gặp được người đàn ông của mình, nói đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ và hiếm có trong đời đồng thời bày tỏ: "Tôi yêu Tim và rất tôn trọng anh ấy". Nữ diễn viên cũng dành nhiều lời có cánh khi nói về công việc và các tác phẩm của bạn trai. Monica Bellucci vừa tham gia bộ phim Beetlejuice 2 do Tim Burton làm đạo diễn, dự kiến phát hành năm 2024 CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ của Monica Bellucci ở tuổi U.60. Nữ diễn viên chú trọng vào việc giữ cho làn da tươi trẻ bằng cách không lạm dụng trang điểm, hạn chế dùng mỹ phẩm. Cô cũng uống nhiều nước, có chế độ ngủ nghỉ, thư giãn khoa học MADAMEMAGAZIN

Tượng đài nhan sắc Ý sở hữu thân hình gợi cảm, khỏe khoắn với những đường cong hút mắt. Nữ diễn viên duy trì vóc dáng nhờ chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp đủ các nhóm chất, tránh xa những phương pháp ăn kiêng khắt khe. Cô thường xuyên bơi lội, tập yoga và thiền để cải thiện sức khỏe, giữ được thân hình cân đối và tinh thần thoải mái WSI

Minh tinh 59 tuổi thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng INSTAGRAM NV

Monica Bellucci sinh năm 1964 và được biết đến là một diễn viên, tượng đài nhan sắc của màn ảnh nước Ý cũng như quốc tế. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim ở Ý sau đó là Mỹ, Pháp. Mỹ nhân nổi đình đám với các tác phẩm: The Apartment, Malena, Ma trận (phần 2 và 3), The Brothers Grimm, Don't Look Back, Spectre (James Bond phần 24)… Những năm qua, "minh tinh đẹp nhất nước Ý" vẫn đều đặn nhận dự án mới, cô góp mặt trong: Memory, Mafia Mamma, L'Amour flou…