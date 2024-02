Nhan sắc quyến rũ của mỹ nhân không ngại cảnh nóng Florence Pugh

Ở tuổi 28, Florence Pugh có một sự nghiệp đáng tự hào. Từng diễn kịch ở trường học và biểu diễn tại quán cà phê của bố nhưng cô chưa từng được đào tạo bài bản. Pugh có vai diễn đầu tiên vào năm 18 tuổi trong phim truyền hình The Falling (2014) và liên tiếp được giao vai chính trong các phim Lady Macbeth, Midsommar. Little Women là bộ phim giúp cô giành được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2020. Tài năng diễn xuất của mỹ nhân người Anh được ghi nhận qua loạt phim đình đám gồm Black Widow của Marvel (2021), Oppenheimer (2023) và Xứ cát phần 2 (Dune: Part Two) ra rạp vào ngày 1.3.2024.

Timothée Chalamet, Zendaya (giữa) hai ngôi sao ở phần 1 quay trở lại cùng hai gương mặt mới là Florence Pugh và Austin Butler trong buổi ra mắt Xứ cát phần 2 tại London @dunemovie

Trong Xứ cát phần 2, Florence Pugh vào vai công chúa Irulan, con gái Hoàng đế Shaddam IV, người có quyền lực mạnh nhất toàn cõi ngân hà. Trong tiểu thuyết gốc của Frank Herbert, Irulan được miêu tả là một thiếu nữ tóc vàng, dáng cao, mắt xanh, gương mặt mang nét đẹp quý tộc, cổ điển và kiêu kỳ. Irulan không những sẵn sàng mà còn thuyết phục cha mình đồng thuận với đề nghị kết hôn cùng Paul Atreides (do Timothée Chalamet đóng).

Tạo hình công chúa Irulan trong Dune: Part Two - tác phẩm điện ảnh đánh dấu màn tái hợp của Florence Pugh và Timothée Chalamet. Hai diễn viên đều từng tham gia phim Little Women phiên bản 2019

@dunemovie

Được đánh giá cao về tài năng qua những vai diễn gai góc nhưng tên tuổi của Florence Pugh gắn liền với những cảnh nóng táo bạo. Trong Don't Worry Darling, cô và Harry Styles vào vai cặp vợ chồng đang trong giai đoạn mặn nồng nhất. Trái với diễn xuất một chiều của ngôi sao nhóm nhạc One Direction, Pugh chính là nhân vật sống động, bốc lửa và hấp dẫn nhất phim.

Ở phim bom tấn Oppenheimer, diễn viên sinh năm 1996 đóng vai người tình nóng bỏng của J. Robert Oppenheimer do Cillian Murphy thủ vai. Nam diễn viên 47 tuổi nói với tờ Sydney Morning Herald về những cảnh nóng: "Christopher Nolan biết rằng những cảnh đó sẽ giúp bộ phim đạt được thứ hạng mà nó mong muốn. Và tôi nghĩ các bạn xem nó, các bạn sẽ cảm nhận được sự mãnh liệt ấy. Cảnh ấy không vô cớ được tạo ra. Chúng hoàn hảo và Florence Pugh thật tuyệt vời”.

Cảnh nóng của Florence và Cillian Murphy trong phim Oppenheimer

IMDb

Scarlett Johansson, người đóng cặp với Florence Pugh trong Black Widow nhận xét Pugh đại diện cho thế hệ của mình theo một cách biểu tượng - có nền tảng, tự tin và tự chủ, là những điều mà cô không có được khi bắt đầu làm diễn viên cho đến giữa tuổi 20. "Cô ấy không xin lỗi vì bản thân mình, cô ấy có sự đáng tin cậy. Florence Pugh có phẩm chất của một ngôi sao", "Góa phụ đen" nói.

Florence Pugh cao 1m62, nặng khoảng 53 kg, hình thể cân đối với các số đo 92-68-92 cm. Tuy đây không phải là những con số đẹp theo chuẩn mực thông thường nhưng Pugh sớm trở thành nàng thơ thế hệ mới trong làng thời trang. Cô là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ người nổi tiếng trẻ tuổi cực kỳ táo bạo, chân thật và không tuân theo một khuôn khổ nào.

Pugh khai thác tối đa vẻ đẹp hoang dại, bốc lửa qua những bộ trang phục vải tuyn xuyên thấu. Dù vóc dáng hơi đẫy đà và có phần bắp tay to, cô vẫn chuộng các bộ váy áo hở tay, vai và phần thân trên maisonvalentino

Ngôi sao mới của Xứ cát phần 2 là một trong số ít những mỹ nhân luôn mạnh mẽ lên tiếng đáp trả những bình luận khiếm nhã về cơ thể, cách ăn mặc cũng như những mối quan hệ lãng mạn cá nhân.

Pugh nhận về làn sóng công kích sau khi đăng ảnh mặc chiếc váy hồng bằng vải tuyn mỏng lộ đầu ngực khi dự show thời trang của Valentino trên Instagram. Cô phản bác bằng một bài viết dài nói rằng tự nhận thức được về kích thước vòng 1 của mình và không sợ hãi. Bài viết nhận được hơn 2,5 triệu lượt thích kèm nhiều bình luận ủng hộ từ người hâm mộ. Sau sự việc, nữ diễn viên tiết lộ trên tạp chí Happers Bazaar rằng sau buổi thử trang phục, cô và nhà thiết kế Pierpaolo Piccioli quyết định loại bỏ lớp lót của trang phục. "Tôi cảm thấy thoải mái với bộ ngực nhỏ của mình", Florence Pugh nói.

Khi Pugh hẹn hò với Zach Braff, một diễn viên kiêm đạo diễn, cặp đôi thường xuyên bị trêu chọc về khoảng cách tuổi tác hơn 2 thập kỷ. Pugh thẳng thắn bày tỏ mình đã 24 tuổi và có quyền hẹn hò với bất cứ ai. Tuy nhiên cặp đôi đã chia tay vào năm 2022 theo cách lặng lẽ nhất để mang lại lợi ích cho cả đôi bên. "Vì nếu không, sẽ có hàng triệu người nói rằng họ hạnh phúc ra sao khi chúng tôi không còn ở bên nhau", mỹ nhân người Anh tâm sự.

Vẻ đẹp yêu kiều, quý phái thường thấy ở các "nàng thơ" thời trang được Pugh diễn giải theo khía cạnh cá tính, hiện đại, gai góc và tự nhiên như chính con người cô INSTAGRAM NV

Pugh nói cô được nuôi dạy bởi những người phụ nữ tự tin và tuyệt vời. Bà ngoại Granzo Pat thường xuyên xuất hiện trong những tấm ảnh trên Instagram của cô. Bà ở cùng khi cô có buổi chụp ảnh cho tạp chí Time. Tại sự kiện ra mắt Xứ cát phần 2 ở London hay Liên hoan phim Venice 2022, bà ngoại và cháu gái có những khoảnh khắc đầy cảm xúc INSTAGRAM NV

Florence Pugh tự giới thiệu mình là diễn viên có chất giọng trầm kỳ lạ và điệu cười khó hiểu. Giọng khàn trầm đặc trưng của cô là kết quả của tình trạng nhuyễn khí quản (một bất thường bẩm sinh ở đường thở). Trong thời điểm cách ly đầu đại dịch Covid-19, cô học cách dùng chức năng live trên Instagram và lan tỏa niềm vui nấu ăn cùng người hâm mộ. Sau vai diễn trong loạt phim Oppenheimer và Dune: Part Two, Pugh đang thiết kế nhà bếp ở London để sẵn sàng cho các video nấu ăn mang tên Cooking With Flo.