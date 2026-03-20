Nhan sắc quyến rũ của sao nữ đóng 'Đảo hải tặc' đang gây sốt

Emily Rudd (thứ hai từ trái sang) gây ấn tượng với vai Nami trong hai mùa phim One Piece

Mùa 2 của One Piece (Đảo hải tặc) với tựa đề Into the Grand Line (Tiến vào Đại Hải Trình) đang thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế khi vừa trình làng hồi tuần trước. Phim thu hút hơn 16,8 triệu lượt xem trên Netflix chỉ trong 4 ngày đầu phát hành và hiện vẫn là một trong những loạt phim được yêu thích nhất trên nền tảng này. Mùa mới đang được chấm 100% trên Rotten Tomatoes với 26 bài đánh từ các nhà phê bình. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Iñaki Godoy, Mackenyu, Jacob Gibson, Taz Skylar, Emily Rudd… được nhận xét mang đến những thử thách lớn hơn, hấp dẫn hơn và cuộc phiêu lưu không còn chịu nhiều áp lực phải là một bản chuyển thể hoàn hảo.

Trong đó, Emily Rudd tiếp tục nhận nhiều phản hồi tích cực với vai Nami - hoa tiêu của băng hải tặc Mũ Rơm, được biết đến với khả năng vẽ bản đồ, điều hướng vượt trội và dự báo thời tiết chuẩn xác. Nami thông minh, mạnh mẽ, thực dụng nhưng chất chứa nỗi niềm từ tổn thương trong quá khứ. Nhân vật gây ấn tượng với mái tóc cam, gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm cùng phong cách khỏe khoắn, năng động

Emily Rudd vốn là một người hâm mộ lớn của bộ truyện gốc được sáng tạo bởi Eiichiro Oda. Trước khi nhận được vai Nami, người đẹp sinh năm 1993 thường xuyên đăng tải những video hóa thân thành nhân vật biểu tượng này lên mạng xã hội

Nữ diễn viên 33 tuổi tự tin bản thân hiểu về nhân vật và mình sẽ làm tốt vai diễn nặng ký này. WWD dẫn lời cô chia sẻ mới đây: "Nami là nhân vật đầu tiên trong sự nghiệp mà tôi cảm thấy mình không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Tôi thực sự hiểu cô ấy. Mặc dù nhân vật của cô đã trải qua một sự thay đổi cảm xúc vào cuối mùa một, mùa mới đã mang đến cơ hội để cô trở thành một phần cốt lõi của nhóm"

Ngôi sao 9X nói về sự thay đổi của Nami trong mùa mới nhất: "Tôi thực sự muốn nhấn mạnh vào việc cô ấy tin tưởng và dựa vào nhóm như những người bạn, như gia đình của mình. Hy vọng người hâm mộ sẽ thấy được Nami vui vẻ hơn, tìm thấy niềm vui mà có lẽ cô ấy không có được ở mùa trước. Giờ đây, cô ấy thỏa sức vui chơi, tập trung vào cuộc phiêu lưu và giấc mơ vẽ bản đồ thế giới"

Màn thể hiện của Emily Rudd trong phim nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Không ít người xem dành lời khen cho ngoại hình nổi bật và tạo hình của ngôi sao người Mỹ trong loạt phim, nhận xét cô có nhiều nét tương đồng với hình tượng gốc thậm chí trông như "xé truyện bước ra". Rudd còn được nhiều người xem đánh giá có phần nhập vai khá tự nhiên, diễn xuất ổn định, tái hiện tính cách nhân vật một cách sinh động, gần gũi

Ngoài hình của Emily Rudd là điểm cộng lớn giúp cô hóa thân thành Nami. Nữ diễn viên 9X sở hữu đôi mắt xanh mang ánh nhìn đầy cuốn hút, đường nét gương mặt sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng, khỏe khoắn và thần thái tự tin. Thậm chí, nhan sắc ngoài đời của cô được nhận xét còn nổi bật hơn trên màn ảnh, cho rằng tạo hình trên phim phần nào "dìm" vẻ đẹp quyến rũ của ngôi sao 33 tuổi

Sắc vóc nóng bỏng của "Nami" Emily Rudd ngoài đời

"Sanji" Taz Skylar, "Nami" Emily Rudd, "Luffy" Iñaki Godoy, "Zoro" Mackenyu và "Usopp" Jacob Romero (từ trái sang) tại sự kiện ra mắt mùa 2 của Đảo hải tặc

Emily Rudd thừa nhận áp lực khi hóa thân thành một nhân vật vốn đã quá nổi tiếng trong thế giới truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản. "Với mùa đầu tiên, về cơ bản chúng tôi đang tạo ra một bộ phim phiên bản người đóng - phần lớn các bản chuyển thể này đều không thành công. Vì vậy, chúng tôi lo lắng rằng liệu mọi người có thích nó không", cô bộc bạch

Trái ngược với sự lo lắng, tác phẩm nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả quốc tế ngay mùa đầu tiên, dẫn đến việc phim được gia hạn làm thêm mùa 2 và 3. WWD tiết lộ dàn diễn viên hiện đã hoàn thành khoảng một nửa quá trình sản xuất mùa thứ ba. "Cũng giống như mùa thứ hai hay hơn mùa thứ nhất, chúng tôi cũng cảm thấy mùa thứ ba thậm chí còn hay hơn mùa thứ hai. Chúng tôi luôn cố gắng làm hài lòng người hâm mộ và tác giả Oda, tiếp tục đưa thế giới ấy đến một nơi rộng lớn và tốt đẹp hơn", cô hào hứng

Emily Rudd sinh năm 1993 tại Wisconsin (Mỹ). Cô học kịch nghệ sau đó quyết định chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Người đẹp xuất hiện trong một số MV, phim ngắn rồi tham gia bộ phim Sea Change và từng bước khẳng định tài năng qua: Electric Dreams, The Romanoffs, Fear Street Part Two: 1978, Fear Street Part Three: 1666, Hunters, Moonshot… ẢNH: AFP

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Emily Rudd mới thực sự bước sang trang mới khi cô nhận được vai Nami trong phiên bản live-action của One Piece, xuất hiện trong mùa đầu tiên ra mắt năm 2023. Thành công của loạt phim trên Netflix nhanh chóng đưa Rudd trở thành gương mặt được hàng triệu khán giả quốc tế biết đến

Nhan sắc đời thường của mỹ nhân 9X. Cô sở hữu trang Instagram với hơn 3,3 triệu người theo dõi, thường chia sẻ về hậu trường cùng những hình ảnh giản dị trong cuộc sống thường ngày