Nhan sắc quyến rũ của sao nữ đóng 'Đảo hải tặc' đang gây sốt

Emily Rudd được nhận xét như 'xé truyện bước ra' khi hóa thân Nami trong loạt phim 'One Piece' (Đảo hải tặc) phiên bản người đóng. Mỹ nhân 9X gây ấn tượng với đẹp cuốn hút, gợi cảm cùng khả năng nhập vai tự nhiên.
Mùa 2 của One Piece (Đảo hải tặc) với tựa đề Into the Grand Line(Tiến vào Đại Hải Trình) đang thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế khi vừa trình làng hồi tuần trước. Phim thu hút hơn 16,8 triệu lượt xem trên Netflix chỉ trong 4 ngày đầu phát hành và hiện vẫn là một trong những loạt phim được yêu thích nhất trên nền tảng này. Mùa mới đang được chấm 100% trên Rotten Tomatoes với 26 bài đánh từ các nhà phê bình. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Iñaki Godoy, Mackenyu, Jacob Gibson, Taz Skylar, Emily Rudd… được nhận xét mang đến những thử thách lớn hơn, hấp dẫn hơn và cuộc phiêu lưu không còn chịu nhiều áp lực phải là một bản chuyển thể hoàn hảo.
Ngoài hình của Emily Rudd là điểm cộng lớn giúp cô hóa thân thành Nami. Nữ diễn viên 9X sở hữu đôi mắt xanh mang ánh nhìn đầy cuốn hút, đường nét gương mặt sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng, khỏe khoắn và thần thái tự tin. Thậm chí, nhan sắc ngoài đời của cô được nhận xét còn nổi bật hơn trên màn ảnh, cho rằng tạo hình trên phim phần nào "dìm" vẻ đẹp quyến rũ của ngôi sao 33 tuổi
ẢNH: AFP
Nhan sắc đời thường của mỹ nhân 9X. Cô sở hữu trang Instagram với hơn 3,3 triệu người theo dõi, thường chia sẻ về hậu trường cùng những hình ảnh giản dị trong cuộc sống thường ngày
