Nhan sắc tân Hoa hậu Quốc tế vừa kế nhiệm Thanh Thủy

Catalina Duque (giữa) tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 ẢNH: MI

Vượt qua 79 thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Catalina Duque trở thành chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Quốc tế 2025. Mỹ nhân trở thành niềm tự hào của nhan sắc Colombia khi đem về chiếc vương miện Miss International thứ tư cho quê nhà sau hơn 20 năm chờ đợi. Cô chính thức tiếp nối Huỳnh Thị Thanh Thủy (Việt Nam) thực hiện sứ mệnh hoa hậu trong một năm tới.

Tại chung kết, Catalina Duque ghi điểm với nét dịu dàng, duyên dáng cùng lối ứng xử khiêm nhường, tinh tế. Trong phần trả lời dành cho top 5, cô cùng các ứng viên còn lại nhận câu hỏi: "Nếu bạn mô tả toàn bộ trải nghiệm Hoa hậu Quốc tế của mình với gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì với họ?".

Nàng hậu Colombia chia sẻ gia đình đang có mặt cùng cô tại chung kết nên muốn chia sẻ trực tiếp với họ. Người đẹp bộc bạch: "Trước đây tôi từng nghĩ chỉ những khoảnh khắc trọng đại mới quan trọng. Nhưng khi tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản, tôi đã học được về 'mono no aware' - vẻ đẹp từ những điều nhỏ bé. Chỉ đơn giản là chiếc lá mùa thu rơi làm cho vạn vật trở nên tươi đẹp. Các em bé ôm tôi rồi mỉm cười, mỗi bát mì ramen thơm ngon tôi được ăn đều nhắc nhở tôi trân trọng cuộc sống tươi đẹp và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi rất biết ơn vì được ở đây và tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt vời".

Khoảnh khắc mỹ nhân Colombia nhận vương miện từ "người tiền nhiệm" Huỳnh Thị Thanh Thủy (Việt Nam) ẢNH: MI

Phát biểu sau đăng quang, Catalina Duque cảm ơn những người ủng hộ và gia đình luôn tin tưởng cô. Tân hoa hậu trân trọng tình chị em và sự kết nối toàn cầu mà mình có được qua cuộc thi, điều đó khiến cô tin rằng những cuộc thi sắc đẹp vẫn luôn có ý nghĩa ẢNH: MISSOSOLOGY

Catalina Duque sinh năm 1999, cô gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, thu hút ánh nhìn với những đường nét hài hòa, đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ ẢNH: INSTAGRAM NV

Người đẹp được giới thiệu là một người mẫu. Cô theo học ngành truyền thông xã hội tại Đại học Eafit (Colombia). Người đẹp thông thạo tiếng Anh (do từng có thời gian sống ở Mỹ từ nhỏ), Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ẢNH: MI

Mỹ nhân 9X ở bán kết Hoa hậu Quốc tế 2025. Cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, quyến rũ với chiều cao 1,8 m ẢNH: MI

Quá trình tham gia Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản, Catalina Duque luôn nằm trong nhóm thí sinh nổi trội, liên tục nhận lời khen vì sắc vóc, thần thái thu hút. Trong các bình luận liên quan đến hình ảnh của mỹ nhân Colombia, nhiều khán giả đánh giá cô có "hào quang hoa hậu" ẢNH: INSTAGRAM NV

Phong cách thanh lịch, nữ tính của Catalina Duque tại Miss International 2025 ẢNH: INSTAGRAM NV

Catalina Duque và Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy tại một hoạt động ở Nhật Bản ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước thềm chung kết, mỹ nhân 26 tuổi được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán đăng quang ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, Catalina Duque chiến thắng tại Señorita Colombia 2024 và giành vé tham dự Miss International 2025. Trong cuộc phỏng vấn với El Colombiano, nàng hậu chia sẻ cô chú trọng đến vấn đề trao quyền cho phụ nữ, muốn kết nối phụ nữ lại với nhau, lắng nghe, hỗ trợ nhau. "Một hoa hậu không thể thay đổi thế giới nhưng chắc chắn cô ấy sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho xã hội" ẢNH: INSTAGRAM NV