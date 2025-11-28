Nhan sắc tân Hoa hậu Quốc tế vừa kế nhiệm Thanh Thủy

Catalina Duque đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025 vào tối 27.11 và nhận vương miện từ 'người tiền nhiệm' Huỳnh Thị Thanh Thủy. Mỹ nhân Colombia ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, hình thể quyến rũ.
Vượt qua 79 thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Catalina Duque trở thành chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Quốc tế 2025. Mỹ nhân trở thành niềm tự hào của nhan sắc Colombia khi đem về chiếc vương miện Miss International thứ tư cho quê nhà sau hơn 20 năm chờ đợi. Cô chính thức tiếp nối Huỳnh Thị Thanh Thủy (Việt Nam) thực hiện sứ mệnh hoa hậu trong một năm tới.
Tại chung kết, Catalina Duque ghi điểm với nét dịu dàng, duyên dáng cùng lối ứng xử khiêm nhường, tinh tế. Trong phần trả lời dành cho top 5, cô cùng các ứng viên còn lại nhận câu hỏi: "Nếu bạn mô tả toàn bộ trải nghiệm Hoa hậu Quốc tế của mình với gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì với họ?".
Nàng hậu Colombia chia sẻ gia đình đang có mặt cùng cô tại chung kết nên muốn chia sẻ trực tiếp với họ. Người đẹp bộc bạch: "Trước đây tôi từng nghĩ chỉ những khoảnh khắc trọng đại mới quan trọng. Nhưng khi tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản, tôi đã học được về 'mono no aware' - vẻ đẹp từ những điều nhỏ bé. Chỉ đơn giản là chiếc lá mùa thu rơi làm cho vạn vật trở nên tươi đẹp. Các em bé ôm tôi rồi mỉm cười, mỗi bát mì ramen thơm ngon tôi được ăn đều nhắc nhở tôi trân trọng cuộc sống tươi đẹp và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi rất biết ơn vì được ở đây và tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt vời".
Khoảnh khắc mỹ nhân Colombia nhận vương miện từ "người tiền nhiệm" Huỳnh Thị Thanh Thủy (Việt Nam)
Mỹ nhân 9X ở bán kết Hoa hậu Quốc tế 2025. Cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, quyến rũ với chiều cao 1,8 m
Phong cách thanh lịch, nữ tính của Catalina Duque tại Miss International 2025
