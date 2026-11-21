Trên trang cá nhân, Trần Bảo Sơn gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tổ chức sinh nhật cho Bảo Tiên. Dù bận rộn với dự án điện ảnh sắp ra mắt nhưng nam diễn viên vẫn ưu tiên thời gian cho cô con gái nhỏ. Anh viết: “Vậy là con gái yêu đã tròn 18 tuổi. Mới ngày nào con còn bé xíu, giờ đã là một cô gái trưởng thành. Mong con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, học giỏi, ngoan ngoãn và luôn tự tin bước đi trên đường đời phía trước”.

Trần Bảo Sơn tiết lộ về con gái

Trần Bảo Sơn luôn dành thời gian đồng hành, trò chuyện với con gái dù bận rộn công việc Ảnh: NVCC

Bảo Tiên sinh năm 2008, tên tiếng Anh là Devon. Ở tuổi 18, cô bé gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, chiều cao nổi bật. Thậm chí, khi người thân chia sẻ những hình ảnh của Bảo Tiên trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen ngợi về ngoại hình, động viên cô thử sức ở một đấu trường sắc đẹp trong tương lai.

Chia sẻ với chúng tôi về cột mốc 18 tuổi của con gái, Trần Bảo Sơn không giấu được niềm vui và sự xúc động. Anh bộc bạch: “Mới ngày nào con còn bé xíu, vậy mà giờ đã tròn 18 tuổi, thời gian trôi nhanh quá. Nhìn con gái ngày càng trưởng thành, tôi vừa hạnh phúc vừa tự hào. Dù con bao nhiêu tuổi thì đối với tôi, con vẫn luôn là cô cô con gái bé nhỏ của mình”.

Chứng kiến Bảo Tiên bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, Trần Bảo Sơn cho biết điều khiến anh tự hào nhất ở con gái là sự bản lĩnh, tự tin và có chính kiến riêng. Nam diễn viên nhận xét con gái chăm chỉ học tập, có nhiều hoài bão và luôn biết mình muốn gì. Bên cạnh đó, suy nghĩ trưởng thành của con gái cũng khiến nam diễn viên phim Trên con đường mới bớt lo lắng phần nào.

Trần Bảo Sơn nói sự trưởng thành của con gái khiến anh yên tâm hơn khi bé quyết định đi du học Ảnh: NVCC

Luôn tôn trọng lựa chọn của con

Tuổi 18 là giai đoạn chuyển giao quan trọng với nhiều dự định về học tập, định hướng tương lai lẫn tâm lý của một cô gái trẻ. Trần Bảo Sơn nói bản thân luôn tôn trọng suy nghĩ và những lựa chọn của con.

“Hai cha con thường trò chuyện, chia sẻ với nhau về cuộc sống, học tập và những dự định tương lai. Năm sau Bảo Tiên sẽ sang Mỹ du học, bên đó có bà nội nên tôi cũng khá yên tâm. Tôi muốn con tự tin theo đuổi những gì mình mong muốn, còn gia đình sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ”, nam nghệ sĩ bộc bạch.

Thời gian qua, Bảo Tiên trải qua không ít biến cố. Từ chối chia sẻ về vấn đề riêng tư này, Trần Bảo Sơn cho biết anh chỉ mong mọi chuyện được bình an, tốt đẹp. Đồng thời, nam diễn viên tâm sự thêm: “Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là con gái luôn được sống vui vẻ, hạnh phúc và nhận được tình yêu thương”.

Nhan sắc tuổi 18 của con gái Trần Bảo Sơn Ảnh: NVCC

Hiện tại, Trần Bảo Sơn đang tất bật chuẩn bị cho dự án đánh dấu màn tái xuất điện ảnh. Nam diễn viên nói dù công việc bận rộn, anh luôn cố gắng dành thời gian quan tâm, trò chuyện với con. Điều khiến sao phim Giao lộ định mệnh cảm thấy vui là hai cha con vẫn gần gũi, luôn chia sẻ, tôn trọng nhau. “Với tôi, quan trọng nhất là con luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của gia đình”, anh nói.

Bước sang tuổi 18, Bảo Tiên đã có những kế hoạch riêng cho hành trình phía trước. Luôn dõi theo con trên mọi chặng đường, khi được hỏi về lời nhắn nhủ đến con gái, Trần Bảo Sơn chia sẻ: “Tôi chỉ mong con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tự tin và theo đuổi những ước mơ của mình. Dù sau này con đi đâu hay làm gì, bố mẹ và gia đình vẫn luôn yêu thương, ủng hộ và ở bên cạnh khi con cần”.