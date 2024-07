Nhân viên an ninh chặn CĐV nhưng… đốn ngã Morata, Mbappe tươi cười dù Pháp thua trận

Sự việc xảy ra sau khi đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Pháp ở bán kết EURO 2024 rạng sáng 10.7. Vì muốn ăn mừng cùng các cầu thủ, nhiều CĐV quá khích của Tây Ban Nha còn chạy xuống sân, vượt qua hàng rào an ninh. Morata khi ấy đang tiến đến khán đài của sân và một CĐV tận dụng cơ hội, chạy đến chỗ đội trưởng Tây Ban Nha để chụp ảnh. Lực lượng an ninh nhanh chóng ngăn cản nhưng không may đã đốn ngã Morata.



Tờ Marca mô tả: “Khi một vài nhân viên an ninh đang chạy theo, chuẩn bị tóm CĐV quá khích từ phía sau thì một người khác nhanh chân hơn, bất ngờ phô diễn những động tác không tưởng: trượt chân, kéo theo Morata. Cầu thủ của Tây Ban Nha bị đốn ngã và chân phải của anh va chạm rất nặng.

Đó là một pha đốn ngã tình cờ nhưng suýt có thể trở thành một bi kịch. Trong vài giây, CĐV Tây Ban Nha đã lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy đến: Morata bị chấn thương. Thật nhẹ nhõm, bộ phận y tế không cần phải làm việc khi trận đấu đã kết thúc. Morata đi khập khiễng nhưng sau đó vài phút đã rời đi với vẻ mặt vui vẻ. Mong rằng Morata vẫn ổn để có thể làm nên lịch sử, nâng cao chiếc cúp EURO 2024 vào ngày 15.7 tại Berlin”.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Luis de la Fuente cũng nhắc về tình trạng của Morata: “Trường hợp của Morata thì chúng tôi sẽ phải chờ xem ngày mai thế nào. Cú va chạm rất đau nhưng chúng tôi cho rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả”.

Nhân viên an ninh đã ngã và kẹp vào chân Morata AFP

CĐV quá khích sau đó được đưa đi AFP

Ngoài tình huống hài hước trên, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha cũng bị gián đoạn vì một CĐV quá khích tìm đến Mbappe để chụp ảnh. Tình huống này xảy ra ở hiệp 2, khi đội tuyển Pháp đang bị Tây Ban Nha dẫn 1-2. Trong lúc xô đẩy, CĐV còn vung điện thoại vào mặt Mbappe. Ống kính trên sân cũng bắt được khoảnh khắc đội trưởng Pháp tươi cười chụp ảnh dù đội nhà thua trận. Các nhân viên an ninh cũng ngay lập tức có mặt, ngăn cản CĐV này.

CĐV quá khích chụp ảnh với Mbappe REUTERS

Mbappe vẫn tươi cười dù đội nhà đang thua trận REUTERS