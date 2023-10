Nhân viên bảo vệ công trình gây án hiếp dâm, dâm ô

Ngày 26.10, Công an P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bàn giao nghi phạm Lê Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn) thụ lý về hành vi hiếp dâm.



Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24.10, chị V.T.H.T (34 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại căn hộ cho thuê đường Võ Nguyên Giáp, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) đi bộ về phòng thì bị một nam thanh niên bất ngờ áp sát.

Người này siết bụng, bịt miệng chị T. rồi kéo vào một góc tối cạnh căn nhà trên đường Võ Nguyên Giáp (P.Khuê Mỹ). Nam thanh niên đè chị T. xuống đất với ý đồ hiếp dâm, nhưng bị nạn nhân phản ứng, giằng co dữ dội.

Thấy chị T. hô hoán, nam thanh niên không thể giao cấu nên sợ hãi bỏ chạy. Chị T. liền đến trụ sở Công an P.Khuê Mỹ để trình báo.

Tuấn đã có 2 tiền án hiếp dâm và trộm cắp tài sản NGUYỄN TÚ

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an P.Khuê Mỹ nhanh chóng điều tra hiện trường, trích xuất camera, thu giữ một số vật chứng quan trọng như thẻ nhân viên bảo vệ mang tên "Lê Minh Tuấn" và 1 xe máy.

Sau khi được lực lượng công an trấn an, chị T. bình tĩnh trở lại và cung cấp một số thông tin quan trọng, trong đó có chi tiết nghi phạm mang trang phục của công ty bảo vệ. Trước các chứng cứ và thông tin trên, Công an P.Khuê Mỹ nhận định nghi phạm nhiều khả năng làm việc quanh khu vực này và chưa thể bỏ chạy xa nên lập tức tổ chức lực lượng truy xét.

Tuấn khai nhận chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra 2 vụ hiếp dâm, dâm ô kèm 1 vụ trộm cắp NGUYỄN TÚ

Trong đêm 24.10, Công an P.Khuê Mỹ đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn tại một bụi cây rậm rạp gần đó. Tại Công an P.Khuê Mỹ, người này khai tên là Lê Minh Tuấn, đồng thời thừa nhận hành vi hiếp dâm chị T.

Cụ thể, sau khi xong ca trực bảo vệ tại một công trình ở P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn), khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày Tuấn đi về thì thấy chị T. đang đi bộ một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định Tuấn còn có hành vi dâm ô đối với một bé gái tại xã Hòa Tiến (H.Hoà Vang). Lúc đó, người nhà phát hiện Tuấn dùng tay ôm và sờ vào người bé gái nên kịp tri hô và Tuấn đã bỏ chạy, chưa kịp thực hiện hành vi giao cấu.

Ngoài ra, Tuấn còn đột nhập nhà một phụ nữ ở P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn), tuy nhiên chưa kịp trộm cắp tài sản đã bị Công an P.Hòa Quý phát hiện và lập hồ sơ. Về nhân thân, Tuấn có 1 tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền án cướp tài sản.