Đà Nẵng: Thưởng nóng vụ bắt giữ nghi phạm dâm ô học sinh tiểu học

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thay mặt công an thành phố thưởng nóng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu về các thành tích phòng ngừa, khám phá nhanh các vụ án, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.



Cụ thể, Công an Q.Hải Châu đã triệt xóa 1 nhóm (2 nghi phạm) cho vay nặng lãi; bắt "đạo chích" đột nhập 7 phòng trọ trộm cắp tài sản; làm rõ 1 nhóm (6 nghi phạm) dùng súng gây rối trật tự công cộng, thu giữ 6 khẩu súng và hàng chục viên đạn.

Đáng chú ý, Công an Q.Hải Châu còn làm rõ, bắt giữ nghi phạm chuyên thực hiện hành vi dâm ô học sinh tại trường tiểu học trên địa bàn.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu được thưởng nóng NGUYỄN TÚ

Công an TP.Đà Nẵng cũng thưởng nóng Công an Q.Ngũ Hành Sơn sau vụ bắt nghi phạm vận chuyển, tàng trữ 108 bình khí cười N 2 O không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; bắt đạo chích trộm cắp xe máy thường lợi dụng thời điểm trời mưa lớn, ngập nặng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cũng được thưởng nóng trong vụ khởi tố, tạm giam nữ giám đốc Phan Thị Thanh (42 tuổi) của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh và Công ty TNHH MTV du lịch Đà Nẵng Thanh (trụ sở cùng địa chỉ 204 đường Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về hành vi trốn hơn 35 tỉ đồng tiền thuế.

Tại buổi thưởng nóng, đại tá Nguyễn Văn Tăng đánh giá cao và biểu dương tinh thần quyết liệt đấu tranh, mưu trí khám phá các vụ án của các đơn vị, địa phương. Đại tá Nguyễn Văn Tăng đề nghị, thời điểm cuối năm, tình hình phạm pháp hình sự dự báo có chiều hướng phức tạp, do đó các đơn vị tiếp tục tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa hiệu quả các đối tượng phạm tội nhằm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.