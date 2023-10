Bắt bị can 15 năm trốn truy nã về hành vi dâm ô với trẻ em

Ngày 10.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, lực lượng công an vừa bắt bị can Lâm Văn Chính (57 tuổi, ngụ xã An Mỹ, H.Kế Sách) sau 15 năm bị can này trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi dâm ô với trẻ em.

Bị can Lâm Văn Chính sau 15 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi dâm ô với trẻ em đã bị công an bắt giữ C.T.V

Trước đó từ tin báo của người dân, lực lượng Công an H.Kế Sách phát hiện Chính đang trốn lệnh truy nã tại thôn 4, xã Đồng Nai, H.Bù Đăng (Bình Phước), đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ khẩn cấp.

Theo hồ sơ của Công an H.Kế Sách, tháng 11.2007, Chính bị người dân tố giác về hành vi dâm ô với trẻ em. Đến tháng 4.2008, sau thời gian điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an H.Kế Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại để điều tra đối với Lâm Văn Chính về hành vi dâm ô với trẻ em.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Chính đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 4.2008, Cơ quan CSĐT Công an H.Kế Sách đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Chính về hành vi dâm ô với trẻ em.

Chính khai suốt 15 năm trốn lệnh truy nã, Chính đã đi làm thuê, làm công nhân ở nhiều địa phương. Hiện bị can này đã được di lý về Công an H.Kế Sách để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi dâm ô với trẻ em và trốn lệnh truy nã.