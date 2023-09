Chuyển Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình vụ bác sĩ bị tố gợi ý 'vui vẻ'

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi Báo Thanh Niên thông tin kết quả xử lý đơn đề nghị giải quyết lần 2 của bà N.T.K.T (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) tố cáo ông N.Q.C (31 tuổi), công tác tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 TP.Thủ Đức vì có hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh.

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM nhận được đơn tố cáo của bà N.T.K.T tố giác bác sĩ N.Q.C, Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Trong đơn tố cáo có nội dung ông C. gợi ý: "Em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc" (để điều trị ung thư tuyến giáp cho mẹ chị K.T - PV) và quan hệ tình dục với cô trong tình trạng cô quẫn bách.

Sau khi nhận đơn đơn tố cáo của chị K.T, ngày 24.8, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Ung bướu xem xét tạm thời ngưng công tác chuyên môn của bác sĩ N.Q.C, đang công tác tại Khoa Y học hạt nhân để tập trung giải trình, làm rõ nội dung phản ánh, yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, báo cáo kết quả giải quyết về Sở Y tế.

Nhà thuốc nơi ông C. gọi chị K.T đến đưa thuốc DUY TÍNH

Qua xem xét báo cáo của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Sở Y tế nhận thấy "có cơ sở" để xem xét hành vi của ông C. là hành vi xâm hại tình dục. Tuy nhiên, Sở Y tế TP.HCM không có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với việc tố cáo hành vi xâm hại tình dục. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã có công văn về việc chuyển thông tin đến Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.