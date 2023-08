Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bị con của bệnh nhân tố gợi ý 'vui vẻ'

Người nhà bệnh nhân tố bác sĩ gợi ý "vui vẻ"

Tối 24.8, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM xem xét tạm thời ngưng công tác chuyên môn của bác sĩ N.Q.C (Khoa Y học hạt nhân) để tập trung giải trình, làm rõ nội dung phản ánh của chị N.T.K.T (con của một bệnh nhân ung thư).

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và báo cáo kết quả giải quyết về Sở Y tế.



Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM nhận được đơn tố cáo của chị N.T.K.T (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) tố giác bác sĩ N.Q.C, Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Trong đơn tố cáo có nội dung ông C. gợi ý: "Em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc" (để điều trị ung thư tuyến giáp cho mẹ chị K.T - PV) và quan hệ tình dục với cô trong tình trạng cô quẫn bách.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã làm việc với ông N.Q.C.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, bước đầu bác sĩ N.Q.C đã có tường trình. Tuy nhiên, trong tường trình này, bác sĩ C. gần như đã phủ định toàn bộ "tố cáo" của chị K.T.

Bác sĩ bị tố cáo không thừa nhận vụ việc

Theo ông C., mẹ của chị K.T. là bệnh nhân cũ của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM từ năm 2020. Bằng cách nào đó, chị K.T. có số liên hệ của ông, kết bạn Zalo và thỉnh thoảng có hỏi về một số vấn đề về bệnh tật của mẹ chị này từ năm 2021. Dù không là bác sĩ điều trị cho mẹ K.T nhưng ông vẫn hỗ trợ thông tin.

Sau một thời gian, đến tháng 3.2023, chị K.T có liên hệ trao đổi tình hình của mẹ mình. Chiều 15.4, sau khi liên hệ và báo tình trạng mẹ mình diễn biến xấu, chị K.T lo lắng và xin lời khuyên nên bác sĩ C. hẹn đến nhà mình ở Q.Tân Bình trong khoảng từ 18 - 20 giờ để tư vấn. Ông nói chỉ cố gắng giúp đỡ theo tinh thần "còn nước còn tát" chứ không nhận tiền.

Ngày 18.4, ông C. hẹn chị K.T đến nhà để đưa lọ thuốc Lenvaxen 10 (Lenvatinib) và hướng dẫn sử dụng. Theo bác sĩ C., đây là lọ thuốc của một bệnh nhân gửi ông mua trước đó và không có nhu cầu sử dụng. Tại cuộc gặp này, chị K.T có "đòi" chuyển khoản 14 triệu đồng tiền thuốc nhưng ông C. không nhận.

Trong giải trình của ông C. có một số chi tiết đáng chú ý. Ông C. cho rằng chị K.T những lúc có thái độ coi thường ông và đồng nghiệp, nhiều lúc ông thấy bị xúc phạm. Nhưng "tất cả vì bệnh nhân" nên ông bỏ qua những khó chịu và sẵn sàng lắng nghe, động viên K.T, cũng như bệnh nhân…

Bác sĩ C. nói thi thoảng K.T gọi điện thoại thóa mạ ông trong đêm với những lý do vô cớ (?!). Và khi trao đổi, ông và chị K.T có những lúc nhắn tin qua lại trao đổi những nội dung ngoài chuyên môn mang tính bông đùa cho vui. Ông C. cũng cho rằng mình không quan hệ tình dục với cô K.T như đề cập.

Bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho PV Thanh Niên biết, bác sĩ C. đã bị tạm ngưng công tác tại Khoa Y học hạt nhân, về Phòng Tổ chức để tiếp tục tường trình rõ sự việc và bệnh viện có hướng xử lý.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bệnh viện không bao che, nhưng muốn xử lý nhân sự liên quan thì phải có kết luận của cơ quan điều tra. Hiện nay bác sĩ C. cũng không thừa nhận sự việc.