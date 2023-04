Quảng Ninh: Lừa quan hệ tình dục đồng giới để chiếm đoạt tài sản

Ngày 1.4, thông tin từ Công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Dương An (20 tuổi, trú P.Thanh Sơn, TP Uông Bí) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.



Nguyễn Dương An tại cơ quan công an NK

Theo điều tra ban đầu của Công an TP.Uông Bí, Nguyễn Dương An đã sử dụng nhóm chat trên mạng xã hội để nhắn tin với người đồng tính thỏa thuận quan hệ tình dục.

Mới đây, vào tối 27.3, An đã kết bạn tài khoản mạng xã hội Zalo có tên "Hoang Tu H." do anh N.T.H là chủ tài khoản. Sau khi nhắn tin thỏa thuận về quan hệ tình dục đồng giới, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh N.T.H điều khiển xe ô tô đến điểm hẹn tại khu vực cột đồng hồ P.Quang Trung, TP.Uông Bí (Quảng Ninh) để gặp An.

Sau một hồi trò chuyện, An lấy lý do muốn xem phim để tạo cảm hứng nên mượn chiếc điện thoại Samsung Z Flip 3 của anh H. Tiếp đó, An giả vờ ra ngoài lấy đồ nhưng cầm luôn chiếc điện thoại rồi phóng xe máy bỏ đi.

Không dừng lại ở đó, An tiếp tục nhắn tin yêu cầu anh H. phải đưa 6 triệu đồng, nếu không sẽ đăng ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội.

Đến 11 giờ ngày 28.3, trong lúc An nhận tiền của anh H. tại một địa điểm trên địa bàn TP.Uông Bí thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đề nghị bị hại trong vụ việc trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.Uông Bí để cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.