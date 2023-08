Công an vào cuộc vụ bác sĩ bị con gái bệnh nhân ung thư tố gợi ý 'vui vẻ'

Liên quan đến đơn của chị N.T.K.T (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) đề nghị giải quyết về hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh đối với bác sĩ N.Q.C (31 tuổi, Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) gửi Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, PV Thanh Niên đã tìm hiểu về quá trình khám chữa bệnh của bác sĩ C.

Bác sĩ C. chưa được phân công điều trị bệnh nhân

Trên cổng tra cứu thông tin khám chữa bệnh của Sở Y tế TP.HCM không có tên bác sĩ N.Q.C làm việc tại Bệnh viện Ung bướu. Còn lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu thì xác nhận bác sĩ C. đang làm việc tại Khoa Y học hạt nhân.

Theo đó, bác sĩ C. ký hợp đồng thử việc với bệnh viện vào ngày 1.12.2017 (luân khoa). Ký hợp đồng lao động lần đầu vào ngày 1.12.2018 và đến ngày 4.1.2021 vào viên chức. Bác sĩ C. làm việc cố định tại Khoa Y học hạt nhân và kiêm nhiệm Phòng Chỉ đạo tuyến. Do chưa có chứng chỉ hành nghề nên bác sĩ C. là bác sĩ thường, chưa được chính thức phân công điều trị bệnh nhân.

Ngày 25.8, PV Thanh Niên đã gọi vào số điện thoại được cho là của bác sĩ C. thì người nhận điện thoại nói mình là ba của C., và thông tin rằng C. đang làm việc với bệnh viện. Ông cũng khẳng định C. đã làm việc được 6 năm, chưa có chứng chỉ hành nghề nên không có khám bệnh, chỉ hợp tác mở nhà thuốc tại nhà.

Nhà thuốc nơi chị K.T đến nhận thuốc DUY TÍNH

Bác sĩ C. bị tố những gì?

Theo đơn trình bày của chị K.T gửi Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, vào năm 2020 mẹ của chị là bà T.T.Th (55 tuổi) được phát hiện ung thư tuyến giáp và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1, đến tháng 12.2022 thì chuyển về cơ sở 2...

Theo lời chị K.T, thì trước đó bác sĩ C. từng điều trị cho mẹ mình nên chị nhắn tin để được hỗ trợ ở cơ sở 2. Bác sĩ C. nhắn chị mang hết hồ sơ lên phòng khám trên đường Nguyễn Thái Bình, P.4, Q.Tân Bình (thực tế đó chỉ là nhà ở, có mở nhà thuốc - PV), đó là ngày 15.4.

Trong quá trình đó, theo đơn của K.T, ông C. nói: "Em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc (thuốc Levaxen 10), anh đã đề nghị trước đó rồi mà, em giả bộ lơ đi thôi, em hiểu mà. Em nhanh lên đi, mẹ em đang một mình ở nhà, em còn suy nghĩ gì nữa". Vừa nói ông C. lao vào ôm cô. Vì quá hoảng sợ và lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên cô không kịp phản kháng, buộc phải để ông C. thực hiện hành vi xâm hại tình dục…

Ngày 20.4, chị K.T lấy thuốc ông C. đưa cho mẹ uống. Được khoảng 15 ngày thì mẹ chị xuất hiện tình trạng ho ra máu, tắc đờm, khó thở nên nhập vào Bệnh viện Chợ Rẫy…

Chị K.T cũng cho rằng hành vi lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn cứu mẹ bằng mọi giá, lợi dụng tình trạng quẫn bách của chị để đưa ra không đúng sự thật về tình trạng bệnh và phương án điều trị, sau đó để đòi hỏi quan hệ tình dục, thỏa mãn dục vọng là hành vi vi phạm y đức và pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của các bác sĩ chân chính.

Liên quan đến thuốc Levaxen 10, một bác sĩ chuyên khoa ung bướu cho biết đây là thuốc nhắm trúng đích, chỉ định điều trị ung thư tuyến giáp, gan. Trước khi sử dụng thuốc này thì bệnh nhân cần phải xét nghiệm tế bào ung thư. Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa ung bướu mới được chỉ định sử dụng.

Bác sĩ C. không thừa nhận

Theo thông tin PV Thanh Niên nắm được, ông N.Q.C cũng đã có tường trình cho lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu. Tuy nhiên, trong tường trình này, bác sĩ C. gần như đã phủ định toàn bộ "tố cáo" của chị K.T.

Ông nói mình không phải là bác sĩ điều trị cho mẹ chị K.T. Ông chỉ cố gắng giúp đỡ theo tinh thần "còn nước còn tát" chứ không nhận tiền. Lọ thuốc mà ông đưa cho K.T là của một bệnh nhân gửi ông mua trước đó và không có nhu cầu sử dụng, ông cũng không lấy tiền. Ông C. cũng cho rằng mình không quan hệ tình dục với cô K.T như đề cập…

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Ung bướu xem xét tạm thời ngưng công tác chuyên môn của bác sĩ N.Q.C để tập trung giải trình, làm rõ nội dung phản ánh của chị N.T.K.T (con của bệnh nhân ung thư). Sở Y tế yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, báo cáo kết quả giải quyết về Sở Y tế.

Hiện ông C. đã bị tạm ngưng công tác tại Khoa Y học hạt nhân để tiếp tục tường trình rõ sự việc để bệnh viện có hướng xử lý.