Nhân viên công ty tài chính truy cập trái phép 1.300 lượt thông tin của khách hàng

Chiều 1.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hành vi “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

5 bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Văn Trãi (34 tuổi), Trần Thanh Lạc (28 tuổi), Nguyễn Thị Chi Lăng (26 tuổi), Bùi Văn Chương (32 tuổi, tất cả đều ở TP.Tam Kỳ) và Đoàn Công Thành (29 tuổi, ở TP.Đồng Hới, Quảng Bình).

Theo kết quả điều tra, vào tháng 12.2021, phát hiện có tình trạng lộ lọt thông tin từ tài khoản CIC của 1 ngân hàng trên địa bàn TP.Tam Kỳ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc điều tra.

Lực lượng chức năng xác định do có thời gian công tác tại ngân hàng này nên Bùi Văn Chương biết được tài khoản CIC và mật khẩu đăng nhập tài khoản của ngân hàng này.

Trong thời gian này, qua trò chuyện, Chương biết Nguyễn Thị Chi Lăng, nhân viên của 1 công ty tài chính tại Quảng Nam có nhu cầu tra cứu lịch sử giao dịch vay vốn, và thông tin khách hàng để hỗ trợ việc vay vốn tại công ty tài chính. Được Lăng đề nghị nên Chương đã tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu CIC của ngân hàng để Lăng tra cứu.





Có được tài khoản, mật khẩu CIC, Lăng gửi vào nhóm Zalo gồm: Nguyễn Văn Trãi, Đoàn Công Thành, Trần Thanh Lạc cùng làm cho công ty tài chính để truy cập, truy xuất thông tin tài chính cá nhân và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng.

Từ đầu tháng 12 - 26.12.2021, Nguyễn Thị Chi Lăng và các bị can đã sử dụng tài khoản này để truy cập trái phép, tra cứu 1.300 lượt thông tin của khách hàng.

Bước đầu làm việc, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi lập hồ sơ vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển toàn bộ vụ việc cho Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục thụ lý, điều tra.