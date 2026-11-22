Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy các nhân viên di trú Mỹ che mặt đang kéo lê một người tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, trong khi một người phụ nữ gào khóc, nói rằng con gái bà đang bị bắt đi và khẳng định con gái bà có giấy phép lao động.

Khu vực sân bay quốc tế Seattle-Tacoma tại thành phố SeaTac thuộc bang Washington (Mỹ) vào tháng 11.2025 Ảnh: AP

Trong một thông báo, Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) cho hay các nhân viên ICE đã thực hiện một chiến dịch thực thi pháp luật có mục tiêu nhằm bắt giữ ông Ricardo Larrondo Mendoza, một người nhập cư từ Mexico đã "ở lại quá hạn thị thực (visa), vi phạm luật pháp quốc gia Mỹ".

Trong lúc vụ việc xảy ra, một hành khách khác đã "hất cà phê nóng vào các nhân viên". Người phụ nữ này, tên Sofia Hernandez Mejia, bị xác định là đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ sau khi ở lại quá thời hạn visa. Cô Mejia có thể phải đối mặt với cáo buộc tấn công một nhân viên liên bang.

Kể từ mùa hè vừa qua, ICE đã tăng cường các vụ bắt giữ tại các sân bay, đặc biệt nhắm vào những cá nhân từng ở lại quá thời hạn visa.

Phản ứng của Alaska Airlines

Dữ liệu chuyến bay trực tuyến cho thấy chuyến bay 1306 của Hãng hàng không Alaska Airlines, dự kiến khởi hành lúc 8 giờ 10 phút ngày 21.11 (giờ Mỹ), đã bị chậm trễ.

Alaska Airlines cho hay các nhân viên ICE đã không thông báo trước về chiến dịch thực thi pháp luật nói trên, diễn ra vào thời điểm lưu lượng đi lại tăng cao trong dịp cuối tuần trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

"Chúng tôi cảm thấy lo ngại về hành động thực thi pháp luật diễn ra sáng nay trong lúc hành khách đang lên chuyến bay 1306 của Alaska Airlines. Chúng tôi nhận thấy sự việc này đã khiến các nhân viên và hành khách bị ảnh hưởng bất an", Alaska Airlines nhấn mạnh.

Thống đốc Washington Bob Ferguson nói gì?

Thống đốc Washington Bob Ferguson (thuộc đảng Dân chủ) cho rằng những phương thức hoạt động của ICE là "đi ngược lại các giá trị Mỹ" và kêu gọi giải tán cơ quan này.

Ông Ferguson cho biết thêm ông đang xem xét cách thức các đặc vụ ICE tiếp cận cầu dẫn hành khách lên máy bay, và tin rằng họ đã vi phạm một đạo luật tiểu bang mà ông đã ký vào tháng 3. Đạo luật đó hạn chế việc các nhân viên thực thi pháp luật che kín khuôn mặt, theo AP.

