Nhân viên trộm 30 lượng vàng của chủ tiệm ở Đồng Tháp

Ngày 16.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Nghĩa (21 tuổi, nhân viên tiệm vàng) và Nguyễn Văn Nha (19 tuổi, cùng ở phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan vụ trộm 30 lượng vàng.

Theo điều tra ban đầu, sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm 30 lượng vàng tại một cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31.3, lực lượng hình sự Công an tỉnh phối hợp công an các phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây (Đồng Tháp) và Công an phường Tân Bình (TP.HCM) đã bắt giữ Nghĩa và Nha khi các bị can này đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa khai nhận bản thân là nhân viên của tiệm vàng nói trên. Trong quá trình làm việc, phát hiện chủ tiệm sơ hở trong quản lý, Nghĩa đã lẻn vào mở tủ sắt lấy trộm 30 lượng vàng.

Sau khi trộm vàng, Nghĩa đưa số vàng này cho Nha mang đi bán lấy hơn 3 tỉ đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã thu hồi được khoảng 625 triệu đồng tiền mặt và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý 2 bị can trộm vàng nêu trên.