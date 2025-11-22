Trước khi vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố, bắt tạm giam, chuỗi thẩm mỹ Mailisa do bà Phan Thị Mai làm giám đốc, vận hành 17 chi nhánh trên cả nước và là một trong những hệ thống thẩm mỹ mở rộng nhanh nhất Việt Nam. Các bài viết tổng hợp trong mục "Báo chí nói gì về Mailisa" trên website của thẩm mỹ viện này cũng nhấn mạnh số lượng khách đông, nhu cầu thẩm mỹ lớn và chương trình ưu đãi thu hút.

Nhân viên và khách hàng của Mailisa đông đến mức nào?

Trên các kênh truyền thông của chuỗi thẩm mỹ viện này, hình ảnh đăng tải cho thấy những ngày cao điểm, nhiều người xếp hàng từ sáng, khách ngồi kín thẩm mỹ viện tại nhiều cơ sở. Việc livestream tư vấn cũng thu hút hàng chục ngàn lượt xem cùng lúc.

Cùng với lượng khách, nhân viên tại các chi nhánh Mailisa cũng đông không kém. Hàng trăm nhân viên mặc đồng phục, vừa hướng dẫn khách, vừa tư vấn sản phẩm.

Điều đáng chú ý là bà chủ Mailisa từng rất nhiều lần nhắc đến lương bổng của nhân viên. Trong một video trên kênh TikTok TMV Mailisa, bà Phan Thị Mai từng nói: "Lương nhân viên Mailisa mà 10 - 15 triệu á? Không có chuyện đó, tạp vụ (nhân viên tạp vụ - PV) ít nhất cũng phải 15 - 17 triệu... Hơn 2.000 nhân viên, y tá, bác sĩ của Mailisa, một năm giỏi lắm nghỉ vài ba người, đếm trên đầu ngón tay".

Lượng khách đông đúc tại một chi nhánh Mailisa ẢNH CẮT TỪ VIDEO TRÊN KÊNH YOUTUBE TMV MAILISA

Viral từ bài nhạc chế "Sếp em Mailisa"

Mailisa không chỉ đông khách vì dịch vụ. Tên tuổi của chuỗi thẩm mỹ viện này còn gắn liền với những chiến dịch truyền thông như nhạc chế, đại nhạc hội, clip hài, thậm chí cả loạt nội dung gây tranh luận. Thẩm mỹ viện này từng tổ chức nhiều đêm nhạc miễn phí, có ca sĩ nổi tiếng, thu hút hàng ngàn người tham dự. Từ đó, tạo hiệu ứng đám đông cực mạnh.

Những video nhạc chế của Mailisa thu hút hàng triệu lượt tương tác cũng là minh chứng rõ nhất cho thấy, chính những nội dung vừa "sến" vừa gây cười, vừa gây tranh cãi lại chính là nhiên liệu tốt nhất cho việc lan truyền.

Những bài hát nhạc chế với sự tham gia của đông đảo nhân viên luôn tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ VIDEO TRÊN KÊNH TIKTOK TMV MAILISA

Vài ngày sau loạt kiểm tra tại các chi nhánh, bà chủ Mailisa bị bắt

Ngày 21.11.2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (thuộc Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Bà Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh cùng 6 người khác bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2024, Mailisa nhập mỹ phẩm giá rẻ từ Quảng Châu (Trung Quốc), nhiều sản phẩm không đảm bảo chất lượng, thiếu giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc. Sau đó, nhóm bị can bị cáo buộc cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc đổi xuất xứ thành "Hồng Kông" để hợp thức hóa, rồi nhập lậu về Việt Nam.

Bà Phan Thị Mai bị bắt với cáo buộc buôn lậu ẢNH: BỘ CÔNG AN

Chỉ riêng 3 trong số 100 sản phẩm chủ lực của Mailisa đã đem về "lợi bất chính" lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Trước đó, vào ngày 13.11, công an đã khám xét nhiều chi nhánh của Mailisa trên cả nước và thu giữ nhiều tài liệu.

