Nhân viên Viện pháp y tâm thần Trung ương ‘kể khổ’, nhận tiền trong áp lực

Ngày 1.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trong số này, có đến hơn 40 người là cựu lãnh đạo, nhân viên của viện.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi) và chồng là Lê Văn Đông (48 tuổi) có tổng cộng gần 20 tiền án, tiền sự.

Khi được chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh dùng tiền, quà để mua chuộc lãnh đạo viện, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ...; đổi lại sẽ được bố trí phòng riêng, tự do ra ngoài và nhiều lần trốn viện.

Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phần luận tội trước đó, nhóm bị cáo thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị Viện KSND đề nghị thấp nhất án treo, cao nhất 20 năm tù, chủ yếu về tội nhận hối lộ.

Tự bào chữa trước tòa, phần lớn bị cáo thừa nhận hành vi, song phân trần thêm về áp lực trong quá trình làm việc, nhất là đến từ phía bệnh nhân, để mong hội đồng xét xử xem xét.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến, cựu cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Tiến bị cáo buộc biết Mai Anh thường xuyên sử dụng điện thoại, trốn viện nhưng không báo cáo, nhiều lần mở cửa và được cho tổng cộng 17 triệu đồng.

Với 14 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng tại viện, bị cáo Tiến nói bệnh nhân của khoa đều là những người phạm tội hình sự, gồm bị can, bị cáo có dấu hiệu hoặc mắc bệnh tâm thần.

Trước khi viện nhận bàn giao, các bệnh nhân được lực lượng chuyên trách giam giữ, quản lý. Còn khi vào điều trị, trách nhiệm kiểm soát chuyển sang nhân viên y tế, trong khi chỉ được đào tạo chuyên môn y tế, không có nghiệp vụ xử lý, đối phó với người phạm tội.

Chưa kể, điều dưỡng không có công cụ, thiết bị an ninh hay lực lượng bảo vệ túc trực hỗ trợ. Trường hợp yêu cầu ra ngoài hoặc đòi hỏi khác không được đáp ứng, một số bệnh nhân tìm cách nhờ lãnh đạo viện can thiệp, thậm chí đe dọa, xúc phạm, tấn công nhân viên viện.

Vẫn theo bị cáo, ở cơ sở y tế thông thường, nếu nhân viên bị hành hung thì sẽ có bảo vệ can thiệp. Còn ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương sẽ thiệt thòi hơn, khi việc bị bệnh nhân tấn công dường như được xem là chuyện "đương nhiên", bởi họ mắc bệnh tâm thần.

Bị bệnh nhân đe dọa, không đủ sức chống lại?

Trong số nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương còn có 4 bị cáo là bảo vệ trực cổng, mỗi người bị xác định nhận 400.000 - 500.000 đồng, Viện KSND đề nghị mức án từ 3 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Các bị cáo khai không yêu cầu Mai Anh đưa tiền và từng bị đe dọa nếu không tạo điều kiện cho vợ chồng "bà trùm".

"Bọn mày còn vợ còn con, đàn em của tao bên ngoài bị thất nghiệp nhiều lắm", bị cáo Phùng Văn Chơn, bảo vệ, thuật lại lời một người được cho là đàn em của Mai Anh từng nói với mình.

Bị cáo này nhận thức việc mở cổng cho bệnh nhân trốn viện là sai, nhưng nói bản thân đã lớn tuổi, sợ hãi và không đủ sức chống lại.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng, nếu không thể thực hiện nhiệm vụ, bị cáo có thể xin nghỉ việc thay vì tiếp tục làm nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm.

Vụ án này, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Trường bị cáo buộc nhận 4,7 tỉ đồng để gian lận giám định tâm thần cho 27 bị can, giúp họ được đi chữa bệnh bắt buộc, trừ vào thời gian ngồi tù.

Ngoài ra, cựu viện trưởng cũng cầm hơn 3,3 tỉ đồng để tuyển dụng "người quen" của vợ chồng Mai Anh; tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh sinh hoạt tự do, dùng ma túy, trốn viện đi nghỉ dưỡng…