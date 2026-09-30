Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị mức án 20 năm tù

Sáng 30.9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ bê bối xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết thúc phần xét hỏi, bước sang tranh luận. Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Phiên tòa xét xử vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ẢNH: PHÚC BÌNH

Vợ chồng cựu viện trưởng và vợ chồng "bà trùm" bị đề nghị án tù

Đối với nhóm nhận hối lộ, cơ quan công tố nhận định bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền lớn nhất, với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng, nên cần phải chịu mức án cao nhất.

Do đó, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù về tội nhận hối lộ.

Nhóm cựu cán bộ của viện còn có bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu viện trưởng, bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù; Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương, cùng là cựu phó viện trưởng, lần lượt 10 - 11 năm tù và 9 - 10 năm tù; Đặng Thị Hòa, vợ ông Trường, bị đề nghị mức án 8 - 9 năm tù…

Đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, người giữ vai trò xuyên suốt trong đường dây tội phạm đã "lũng đoạn" Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 17 - 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 15 - 16 năm tù về tội đưa hối lộ, 8 - 9 năm tù về tội môi giới hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Chồng của Mai Anh là bị cáo Lê Văn Đông, bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 8 - 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt từ 17 - 19 năm tù.

Nhóm bị cáo từng công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Phạm Minh Tuấn (cựu điều tra viên Công an TP.Hà Nội) bị đề nghị mức án 10 - 12 năm tù, Dương Thị Hòa (cựu kiểm sát viên Viện KSND quận Thanh Xuân cũ) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, Lê Văn Thưởng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội) 8 - 10 năm tù…

Bị cáo Trần Văn Trường tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhận tiền để biến cơ sở chữa bệnh thành nơi dung dưỡng tội phạm

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Mai Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đây cũng là dịp để Mai Anh xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo, giám định viên và nhân viên của viện.

Bị cáo Mai Anh bị xác định chi tiền theo tháng cho bác sĩ, điều dưỡng, bao trọn chi phí hàng chục chuyến du lịch hạng sang kèm quà đột xuất... để được tự do ra ngoài đi chơi, mang chồng con, người giúp việc vào ở phòng riêng có điều hòa tủ lạnh...

Bị cáo còn môi giới hối lộ 6 tỉ đồng để "chạy" giấy giám định tâm thần và "chạy" chức cho một số người vào làm tại viện, qua đó hưởng lợi cá nhân 4,1 tỉ đồng.

Quá trình xét xử, tòa hỏi cựu Viện trưởng Trần Văn Trường "nghĩ gì" với tư cách người đứng đầu viện, khi sai phạm trải dài từ bảo vệ gác cổng đến điều dưỡng, trưởng khoa và chính vợ chồng bị cáo.

Bị cáo nói "nhận thức đã vi phạm pháp luật", cho biết tại các cuộc họp giao ban thường xuyên nhắc nhở, phổ biến các quy định; đồng thời khẳng định "làm đúng quy trình".

Chủ tọa truy vấn có nhận tiền từ bị cáo Mai Anh không, cựu viện trưởng thừa nhận, vì "nhận tiền mới phải như này, còn về quy định, kể cả không nhận tiền vẫn phải làm như thế".

Ông Trường bị xác định nhận 4,7 tỉ đồng để gian lận giám định tâm thần cho 27 bị can, giúp họ được đi chữa bệnh bắt buộc, trừ vào thời gian ngồi tù. Ngoài ra, ông Trường cũng cầm hơn 3,3 tỉ đồng để tuyển dụng "người quen" của vợ chồng Mai Anh; tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh sinh hoạt tự do, dùng ma túy, trốn viện đi nghỉ dưỡng…