Vụ 'chạy' bệnh án tâm thần cho tội phạm: Tòa nói 'các bị cáo quá liều'

Tình tiết khó tin nêu trên liên quan đến vụ bê bối "chạy" bệnh án tâm thần, xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đang được TAND TP.Hà Nội xét xử.

Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ẢNH: PHÚC BÌNH

"Các bị cáo quá liều, không ai chấp nhận được"

Theo cáo trạng, năm 2019, Bùi Thị Thanh Thủy (62 tuổi, trú tại Hà Nội) bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do được hướng dẫn giả vờ triệu chứng (bỏ ăn, thức đêm, ảo thanh…), Thủy được đưa vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương chữa bệnh bắt buộc.

Quá trình chữa bệnh, Thủy bỏ trốn, tiếp tục mua bán ma túy và bị khởi tố vào tháng 10.2022. Bị can một lần nữa được đưa vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương chữa bệnh bắt buộc.

Lần này, cơ quan tiến hành tố tụng xác định việc Thủy có thể "chạy" suất chữa bệnh tâm thần là có sự tiếp tay của Lê Văn Thưởng (36 tuổi), điều tra viên thụ lý vụ án của Thủy.

Kết quả điều tra cho thấy, Thưởng đã đưa 250 triệu đồng cho viện trưởng, viện phó và một trưởng khoa của Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ba người này nhận tiền rồi kết luận cho Thủy được đi chữa bệnh.

Sau đó, trên cơ sở đề xuất của Thưởng, Công an TP.Hà Nội đề nghị để viện kiểm sát cùng cấp quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc với Thủy tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Thưởng bị truy tố 2 tội đưa hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Thưởng không thừa nhận hành vi. Song, tại tòa hôm nay, cựu điều tra viên chấp nhận nội dung truy tố.

Nhấn mạnh trường hợp của Bùi Thị Thanh Thủy, khi mà một bị can phạm tội, được đi chữa bệnh, bỏ trốn để tiếp tục phạm tội, rồi lại tìm cách để được chữa bệnh lần nữa, chủ tọa phiên tòa phải thốt lên rằng "các bị cáo quá liều", "không ai chấp nhận được".

Bác sĩ, điều dưỡng bị ép buộc nhận hối lộ?

"Bà trùm" trong vụ án này là Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi) bị truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Mai Anh bị xác định chi tiền theo tháng cho bác sĩ, điều dưỡng, bao trọn chi phí hàng chục chuyến du lịch hạng sang kèm quà đột xuất... để được tự do ra ngoài đi chơi, mang chồng con, người giúp việc vào ở phòng riêng có điều hòa tủ lạnh...

Tại tòa, bị cáo thừa nhận việc chi tiền, nhưng cho rằng không phải từ sự đòi hỏi của cán bộ mà do mình "ép buộc, bắt họ phải nhận". Chủ tọa ngạc nhiên vì lời khai này, thông báo cho bị cáo biết về lời khai của nhóm viện trưởng, bác sĩ, điều dưỡng trước đó đều khai nhận tiền, quà để bao che sai phạm cho Mai Anh, "không ai ép buộc".

Đáng chú ý, Mai Anh bị xác định môi giới hối lộ 6 tỉ đồng để "chạy" giấy giám định tâm thần và "chạy" chức cho một số người vào làm tại viện, qua đó hưởng lợi cá nhân 4,1 tỉ đồng.

Nữ bị cáo mong muốn "viện kiểm sát xem lại vì có vài người tôi còn chẳng biết là ai, thì sao nhận tiền được của họ".

Nhiều giao dịch khác dù đã được thể hiện qua sao kê ngân hàng nhưng Mai Anh cho rằng tiền đó là giao dịch làm ăn, không liên quan gì vụ án. Một số trường hợp bị cáo chỉ "cầm của người ta rồi đưa hộ cho viện phó và vợ viện trưởng", chứ không môi giới.

Chủ tọa liền nhắc "như thế là môi giới rồi đấy". Mai Anh đáp: "Nếu thế bị cáo không biết".

Bị cáo này còn bị cáo buộc lừa đảo gần 3,8 tỉ đồng của 2 trường hợp, với thủ đoạn hứa giúp "chạy" bệnh án tâm thần, nhưng khi nhận tiền thì không nhờ ai mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.