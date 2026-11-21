Ngày 21.11, một lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Hà Nội (Tổng công ty Vận tải Hà Nội) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nhân viên xe buýt có hành vi tát hành khách, gây bức xúc dư luận.

Xí nghiệp xe buýt Hà Nội đã thống nhất hình thức kỷ luật đối với nhân viên tuyến buýt 01 có hành vi tát hành khách sau cuộc cãi vã ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Quá trình xác minh thể hiện, khoảng 9 giờ 15 ngày 13.11, hành khách T.Đ.A lên xe buýt tuyến 01 (bến xe Yên Nghĩa - bến xe Gia Lâm), mang biển kiểm soát 29F-001.20. Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, khi xe đông khách, anh A. đứng dậy nhường ghế cho một hành khách lớn tuổi rồi đứng gần vị trí máy quẹt thẻ xe buýt.

Thấy vậy, nhân viên phục vụ xe buýt là anh Đ.M.H (41 tuổi, trú tại Hà Nội) lớn tiếng quát anh A., yêu cầu xuống phía dưới xe đứng. Từ đó, hai bên xảy ra cãi vã.

Khi anh A. chửi lại và cho rằng phía dưới xe buýt đã hết chỗ thì nhân viên Đ.M.H nói "mày biết tao là ai không", đồng thời thách thức hành khách "về cuối bến giải quyết".

Đáng chú ý, sau đó nhân viên xe buýt Đ.M.H còn tát anh A. và đuổi hành khách này xuống xe.

Chứng kiến vụ việc, nhiều hành khách và lái xe tuyến buýt 01 đã can ngăn. Khi đến điểm chờ xe buýt trên phố Phùng Hưng thì anh A. xuống xe.

Toàn bộ sự việc được một hành khách đi cùng phản ánh lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây bức xúc.

Làm việc với tổ công tác của Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, bà V.T.T (mẹ anh A.) đề nghị đơn vị có hình thức xử lý răn đe đối với nhân viên Đ.M.H, đồng thời bảo đảm an toàn cho con trai khi sử dụng dịch vụ xe buýt.

Về phía nhân viên Đ.M.H, người này thừa nhận do không kiềm chế được bản thân nên đã có hành vi "vung tay tác động" vào mặt hành khách.

Căn cứ nội quy lao động và diễn biến vụ việc, Hội đồng kỷ luật Xí nghiệp xe buýt Hà Nội thống nhất hình thức kỷ luật sa thải đối với nhân viên Đ.M.H. Người này nhận lỗi và chấp nhận hình thức xử lý của đơn vị.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Hà Nội nhìn nhận, vụ việc này là trường hợp cá biệt, là "con sâu làm rầu nồi canh", gây ảnh hưởng đến hình ảnh và tập thể đơn vị.

Theo vị lãnh đạo, trong quá trình hoạt động, xí nghiệp thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn và quán triệt đội ngũ công nhân lái xe, nhân viên phục vụ về tác phong, thái độ và hành vi ứng xử với hành khách.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã nghiêm túc nhìn nhận, thành lập tổ xác minh và mời các bên liên quan làm việc để xem xét hình thức kỷ luật; đồng thời chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt.