TP.HCM: Nhân viên xe buýt cầm gậy ẩu đả với tài xế công nghệ

Ngày 8.1, Công an P.Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM) đã triệu tập V.T.A (38 tuổi, ở Đồng Nai) và N.B.T (36 tuổi, ở TP.HCM) để làm rõ vụ ẩu đả có dùng hung khí là gậy, xảy ra trên đường Điện Biên Phủ.

Lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường vụ ẩu đả giữa nhân viên xe buýt với tài xế công nghệ ẢNH: CTV

V.T.A là nhân viên xe buýt số 30 (tuyến chợ Tân Hương - Đại học Quốc gia TP.HCM), là người cầm gậy, còn N.B.T là tài xế xe công nghệ.

Theo điều tra ban đầu, trưa 7.1, tài xế công nghệ chạy xe máy trên đường Điện Biên Phủ, đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bị nhân viên xe buýt số 30 dùng gậy đánh vào tay.

Hai bên đã giằng co, ẩu đả, vật lộn dưới đất làm giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Phát hiện vụ việc, người đi đường đến can ngăn, nhân viên xe buýt đã cầm cây gậy, rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an P.Võ Thị Sáu đã triệu tập cả 2 người này đến trụ sở, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông. Xe buýt nhiều lần bóp còi muốn vượt nhưng tài xế công nghệ chạy chậm trước đầu xe do đường đông, làm xe buýt không vượt được nên dẫn đến vụ ẩu đả.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản mà mâu thuẫn xuất phát từ những việc nhỏ nhặt khi tham gia giao thông.

Mới đây, ngày 5.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ Ung A Nam (37 tuổi, ở Q.Tân Phú), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Công an xác định Nam là người đã cầm đá đập vỡ kính ô tô trên đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú), ngày 4.1.

Hôm nay (ngày 8.1), Công an Q.Bình Tân đã truy xét, lấy lời khai Nguyễn Trung Nghĩa (19 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra vụ đập phá làm hư hỏng kính ô tô trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B. Mâu thuẫn xuất phát từ việc xém va quệt giao thông.

Trước đó, chiều 5.1, tại buổi gặp mặt báo chí thông tin kết quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2024 và một số công tác trọng tâm năm 2025 của Công an TP.HCM, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhận định các vụ mâu thuẫn, ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, sự thiếu kiềm chế của những người tham gia giao thông.

Lãnh đạo Công an TP.HCM chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Thượng tá Lê Văn Bách, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cho biết hầu hết vụ ẩu đả được cơ quan chức năng phát hiện, điều tra kịp thời. Cơ quan điều tra xử lý nhanh, đúng hành vi, rất nghiêm khắc nhằm răn đe.