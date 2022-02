Nhanh chóng xử lý dự án 'treo' để dân bớt khổ

28 phường, xã tại TP.HCM tăng cấp độ dịch do tiêm vắc xin Covid-19 không đạt, bên cạnh đó còn có 9 phường, xã khác cũng đạt cấp độ 2 do mức lây nhiễm, khả năng đáp ứng và tỷ lệ tử vong do Covid-19 (trên 100.000 dân) còn cao.