Nhanh tay nhận miễn phí game có giá 35 USD trên Epic Games Store

Theo Neowin, tựa game miễn phí mới nhất được cung cấp bởi Epic Games Store này mang đến trải nghiệm chiến thật theo lượt với lối chơi tương tự như series XCOM. Diễn ra trong một thế giới hậu tận thế, nơi chỉ có những sinh vật đột biến sống sót, game thủ sẽ điều khiển ba nhân vật cùng một lúc với khả năng đặc biệt để khám phá các khu vực bị bỏ hoang, đồng thời tiêu diệt kẻ thù bằng sự kết hợp của tàng hình và hỏa lực.

Game chia bản đồ ra thành các khu vực nhỏ độc lập kiểu giống như màn đi cảnh, mỗi khu vực như vậy sẽ có một nhóm quái vật đi kèm với các loại tài nguyên khác nhau. Do tài nguyên có hạn, người chơi phải tính toán rất kỹ lưỡng số tài nguyên mà mình có để dùng sao cho đúng. Mỗi khi lên cấp các thành viên trong đội sẽ có một số điểm cố định, game thủ có thể dùng nó để nâng cấp máu hoặc học các kỹ năng khác nhau.

Lưu ý rằng, khi lên cấp game chỉ cho điểm chứ không hề tăng chỉ số nên sức mạnh các nhân vật phụ thuộc chủ yếu vào vũ khí đang dùng.





Trong mô tả về game, Epic Games Store cho biết “Khi thế giới bị hủy diệt, Trái đất vẫn còn. Thiên nhiên đã xâm chiếm các thành phố đổ nát. Gió lướt qua những con phố vắng, biến thành những nghĩa địa. Con người đã biến mất. Những gì còn sót lại của nền văn minh là các Dị nhân và động vật tìm kiếm cơ hội tồn tại hoặc chỉ đơn giản là kiếm thứ gì đó để ăn. Để có thể tồn tại, bạn và những người bạn đồng hành của mình phải mạo hiểm khám phá các khu vực”.

Được biết, giá thông thường của Mutant Year Zero Road to Eden là 35 USD. Chương trình khuyến mãi tặng miễn phí Mutant Year Zero Road to Eden trên Epic Games Store sẽ kéo dài đến 23 giờ ngày 23.12 theo giờ Việt Nam trước khi bị thay thế bởi game khác. Do đó các game thủ nên tận dụng khoảng thời gian này, nếu không phải trả 25 USD cho game trong ưu đãi giảm giá đang diễn ra của Epic Games Store, trước khi nó trở lại với giá bán thông thường.

Bên cạnh đó, để chơi game, các game thủ phải đảo hệ thống của mình có các phần cứng tối thiểu gồm Windows 7 64 bit; CPU Intel Core i5-760 hoặc AMD Phenom II X4 965; RAM 6 GB; đồ họa Nvidia GTX 580/AMD Radeon HD 7870 (DirectX 11) và không gian có sẵn 8 GB.