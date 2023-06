Nhập khẩu xăng dầu tăng 36% trước thời điểm nhà máy Nghi Sơn vào kỳ bảo dưỡng

Cập nhật từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5, cả nước đã nhập khẩu hơn 910.442m3 xăng dầu, tương đương 645 triệu USD, tăng hơn 36% về lượng và tăng 21% về giá trị so với tháng 4. Giá xăng dầu nhập khẩu trong tháng 5 khoảng 709 USD/m3, giảm 11,5% so với tháng 4 và giảm 39% so với tháng 5.2022.

Trước lịch dừng hoạt động để bảo dưỡng của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bộ Công thương yêu cầu các đầu mối tăng nhập khẩu bảo đảm đủ nguồn cung, không bị đứt gãy gián đoạn Đ.N.T

Tuy vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 4,17 triệu m3 xăng dầu, tương đương gần 3,4 tỉ USD, đi ngang về lượng và giảm 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, dầu diesel chiếm 2,2 triệu tấn, giảm hơn 10%; xăng chiếm 910.000 tấn, tăng gần 10%. Bình quân 5 tháng đầu năm, giá xăng dầu nhập khẩu ở mức 816 USD/tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Dữ liệu hải quan cũng cho thấy, 5 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc vẫn là nhà cung cấp xăng dầu chính cho Việt Nam, chiếm 40% tổng lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam với gần 1,7 triệu m3 xăng dầu, tương đương 1,4 tỉ USD. Đáng chú ý, xăng dầu nhập từ Singapore trong 5 tháng tăng vọt hơn 85%, từ Trung Quốc tăng hơn 25% so cùng kỳ.

Trước đó, theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), tổng nguồn cung xăng dầu trong 5 tháng đầu năm nay đạt khoảng 9,77 triệu m3, trong đó nhập khẩu chiếm 42,6%, sản xuất trong nước chiếm 52,4%.

Bộ Công thương dự báo nguồn cung từ Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ bị gián đoạn khoảng 50 ngày, từ trung tuần tháng 8 đến đầu tháng 10 do nhà máy đến kỳ bảo dưỡng định kỳ. Nghi Sơn là nhà máy lọc hóa dầu chiếm 35 - 40% nguồn cung xăng dầu trong nước.

Trước nguy cơ nguồn cung từ nhà máy này bị gián đoạn, Bộ trưởng Bộ Công thương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tăng cường nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung 6 tháng cuối năm; các doanh nghiệp đầu mối đã được phân giao sản lượng nhập đầu năm, phải có kế hoạch, sẵn sàng nhập khẩu trong tháng 7, đáp ứng nhu cầu thị trường, không để bị đứt gãy. Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn có phương án, cả kỹ thuật, nhân lực, vật tư nguyên liệu… trong mọi tình huống để hoạt động hết/vượt công suất, bảo đảm đủ nguồn cung theo cam kết của mình ra thị trường.