Tháng 4, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu giảm đến 38,5%

Số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 4, cả nước nhập khẩu 667.243 tấn xăng dầu các loại với tổng kim ngạch đạt 534,1 triệu USD, giảm 11,4% về lượng và giảm 12,5% về kim ngạch so với tháng trước.

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 4.2022), cả lượng và kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam giảm mạnh. Trong đó lượng giảm 15,5%, kim ngạch giảm đến 38,5%.

Nhập khẩu xăng dầu giảm mạnh trong tháng 4 Đ.N.T

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4, cả nước nhập khẩu 3,26 triệu tấn xăng dầu với tổng kim ngạch đạt 2,77 tỉ USD, giảm 4,8% về lượng và 16,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Về các thị trường nhập khẩu, Việt Nam vẫn tiếp tục mua xăng dầu nhiều nhất tại Hàn Quốc với số lượng lên đến 1,25 triệu tấn, thứ 2 từ Singapore với 825.715 tấn, thứ 3 từ Malaysia 500.302 tấn, từ Trung Quốc 353.003 tấn…

Ở chiều ngược lại, trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu 185.208 tấn xăng dầu với kim ngạch đạt 153,81 triệu USD, giảm 21,7% về lượng và giảm 22,8% về kim ngạch so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng và kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam cũng giảm, lần lượt 7,4% và 23,8%.

Lũy kế 4 tháng, Việt Nam xuất khẩu 739.619 tấn xăng dầu, thu về 642 triệu USD, giảm nhẹ so cùng kỳ. Về thị trường, Việt Nam xuất khẩu xăng dầu chủ yếu đến 9 thị trường. Trong đó, Campuchia dẫn đầu với 214.299 tấn, Singapore với 79.216 tấn, Hàn Quốc với 67.654 tấn, Trung Quốc với 52.618 tấn...

Năm 2022, cả nước đã nhập khẩu 8.874.959 tấn xăng dầu, trị giá 8,9 tỉ USD, tăng 27,7% về lượng và tăng 118,5% về kim ngạch so với năm 2021. Năm nay, Bộ Công thương giao các doanh nghiệp đầu mối mua và nhập 25,9 - 26,7 triệu m3, tấn xăng dầu, tăng 10 - 15% so với năm 2022. Tuy nhiên, do nhu cầu không tăng, nên trong 4 tháng qua, nhập khẩu xăng dầu giảm gần 5% về lượng so với năm ngoái.