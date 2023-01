Nhập nhèm thu phí cao tốc

Phí tăng thiếu minh bạch

Chia sẻ trên fanpage OFFB, anh Nguyễn Võ Đạt cho biết: Trước năm 2022, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giá vé 100.000 đồng toàn tuyến (thuế VAT 10%). Đầu năm 2022 khi VAT về lại 8%, giá phí giảm còn 98.000 đồng/xe con. Nhưng từ 1.1.2023, khi VAT điều chỉnh lại từ 8% lên 10%, giá thu phí trên tuyến này đã tăng lên thành 102.000 đồng. “Vậy 2.000 đồng/phương tiện là chênh lệch ở đâu?”, tài xế này hỏi.

Tương tự, nhiều tài xế cũng bức xúc khi giá vé cao tốc của VEC sau khi chỉnh VAT từ 8% lên 10% còn cao hơn cả thời điểm cũ. Cụ thể, giá vé ô tô con đoạn cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình trước 2022 là 105.000 đồng/xe (VAT là 10%), sau khi giảm về 8% thì mức phí còn 103.000 đồng, nhưng khi VAT về 10% từ đầu 2022 thì bất ngờ tăng lên thành 110.000 đồng/xe, cao hơn 5.000 đồng/xe dù cùng mức VAT 10%. Chặng Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km 6 đến IC7, giá vé ô tô con khi VAT 8% là 69.000 đồng/xe, nhưng khi VAT về lại 10% đã tăng lên 73.000 đồng/xe.

Trước bức xúc của các tài xế về việc tăng phí thiếu minh bạch này, VEC có thông báo giải thích việc phí tăng do VAT điều chỉnh từ 8% lên 10% với 4 tuyến cao tốc do doanh nghiệp (DN) này quản lý gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Phương thức thu phí kín: cước phí được tính theo số km phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc. Giai đoạn trước ngày 1.2.2022 (khi VAT ở mức 10%), chưa áp dụng thu phí không dừng thì chủ phương tiện trả phí bằng tiền mặt. “Để phù hợp với các mệnh giá tiền lẻ đang lưu thông trên thị trường và thuận lợi cho việc giao dịch, VEC tính toán trên nguyên tắc làm tròn các mệnh giá cước phí, phần lớn được giảm so với giá trị thực được tính toán theo hướng có lợi cho người tham gia giao thông”, đại diện VEC cho biết.

Ví dụ với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, xe loại 2 chặng Đại Xuyên - Liêm Tuyền tính toán là 62.100 đồng nhưng giá niêm yết là 60.000 đồng; chặng Đại Xuyên - Cao Bồ xe loại 1 theo tính toán là 75.045 đồng nhưng giá niêm yết là 70.000 đồng, xe loại 2 là 112.568 đồng nhưng giá niêm yết là 100.000 đồng. Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: xe loại 2 chặng Long Phước - Dầu Giây tính toán 152.949 đồng nhưng giá niêm yết là 150.000 đồng...

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện VEC cho biết, từ ngày 1.8.2022, hệ thống thu phí không dừng (ETC) đã đưa vào sử dụng toàn bộ trên các tuyến đường cao tốc, các giao dịch được trừ tự động trên tài khoản khách hàng tham gia giao thông, không phụ thuộc vào các mệnh giá như thu tiền mặt trước đây.

“VEC chỉ thực hiện làm tròn các mệnh giá cước phí đến hàng nghìn đồng. Việc thay đổi về nguyên tắc tính trên, dẫn đến có một số thay đổi nhỏ giữa giá niêm yết trước đây và giá hiện tại. Đây là phương thức điều chỉnh tính đúng, tính đủ chứ không phải tăng phí. Hệ thống ETC khi đưa vào thu phí tự động nhảy làm tròn số. VEC báo cáo cơ quan chức năng tăng thuế theo quy định”, vị này lý giải.





Doanh nghiệp bỏ túi thêm vài trăm tỉ

Đáng chú ý, lý giải của VEC càng bất cập, thiếu minh bạch hơn nếu so với tuyến cao tốc khác là Hà Nội - Hải Phòng (Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN - Vidifi, là chủ đầu tư). Mức phí trên tuyến này khi VAT 8% là 206.000 đồng, khi VAT về lại 10% là 210.000 đồng/xe, tức chỉ tăng đúng 2% VAT. Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Vidifi cho biết, khi mức VAT chỉnh về 8% trong năm 2022, DN này điều chỉnh mức phí giảm 2%, còn khi VAT về lại 10% thì mức phí trở lại đúng ban đầu.

VEC hiện là DN khai thác nhiều tuyến cao tốc nhất cả nước với 4 tuyến khắp 3 miền bắc, trung, nam. Theo công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của VEC, tổng lưu lượng xe trên 4 tuyến cao tốc do DN này quản lý khai thác đạt khoảng 53,3 triệu lượt, tăng 41,3% so với năm 2021. Tương đương với lưu lượng xe tăng cao, tổng doanh thu thu phí (đã bao gồm VAT) của VEC đạt 4.532 tỉ đồng, tăng 36,4% so với năm 2021. Nếu tính bình quân với lưu lượng xe khoảng 50 triệu lượt/năm, mức phí VEC tự ý tăng thêm từ 2.000 - 5.000 đồng/xe cũng giúp DN này bỏ túi thêm ít nhất mỗi năm 100 - 250 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN, nêu ý kiến: DN muốn điều chỉnh tăng giá phải công khai, minh bạch, thông tin cho khách hàng trước thời điểm tăng. “VEC giải thích do trước đây làm tròn số, bây giờ thu không dừng nên mức thu sẽ tính đúng, tính đủ, nhưng thực tế là DN này đã tăng phí cao so với mức phí công bố trước đây. Như mức phí Pháp Vân - Cao Bồ trước là 105.000 đồng, sau khi điều chỉnh lại đáng lẽ về 105.000 đồng chứ không thể là 110.000 đồng. Các cao tốc khác cũng điều chỉnh phí lại như mức trước khi điều chỉnh VAT đầu 2022, riêng VEC một mình một kiểu. Mức phí tăng dù không quá cao, người tiêu dùng không hẹp hòi, nhưng DN không thể nhập nhằng”, ông Thanh nói và cho rằng: Nếu trước đây thu kiểu xé vé tuyến “chắc chắn có chuyện”, nhưng hiện nay thu phí không dừng nên tài xế rơi vào thế phải chịu, về nhà rồi mới biết mình bị trừ vô lý.

Nếu giải thích làm tròn phí thì hiện tại đã thu phí không dừng ETC, tài xế không trả tiền mặt mà tiền bị tự động trừ tài khoản, DN phải tôn trọng khách hàng chứ không thể tăng kiểu đánh úp như vừa rồi. Dù mức tăng là vài nghìn đồng/xe, nhưng nếu tính với lưu lượng vài chục triệu lượt xe thì con số lại rất lớn. Ông Nguyễn Văn Thanh (nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN)

Theo ông Thanh, mức phí của VEC tăng cao hơn, nhưng chỉ tới khi tài xế bức xúc, DN này mới công bố giải thích. “Nếu giải thích làm tròn phí thì hiện tại đã thu phí không dừng ETC, tài xế không trả tiền mặt mà tiền bị tự động trừ tài khoản, DN phải tôn trọng khách hàng chứ không thể tăng kiểu đánh úp như vừa rồi. Dù mức tăng là vài nghìn đồng/xe, nhưng nếu tính với lưu lượng vài chục triệu lượt xe thì con số lại rất lớn”, ông Thanh nhìn nhận.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Cao tốc (Bộ GTVT) cho biết: “VEC đã có thông cáo báo chí lý giải. Ý kiến về việc tăng phí phải hỏi Vụ Tài chính quản lý thuế, giá”. Trong khi đó, đại diện Bộ GTVT thì cho rằng VEC phải chịu trách nhiệm việc tăng giá phí, vì theo quy định DN này được phép điều chỉnh giá trong phạm vi nhất định và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Việc tăng giá phí có hợp lý hay không cần bên thứ 3 độc lập là kiểm toán, thanh tra vào cuộc đánh giá.