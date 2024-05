Nhấp nhổm 'săn' vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Cứ đến mỗi mùa hè, Đà Nẵng lại đón hàng triệu lượt khách cả trong nước và quốc tế đến để chiêm ngưỡng "bản giao hưởng ánh sáng" trong các đêm thi của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Năm 2023, đêm bế mạc DIFF ghi dấu mốc đón hàng trăm nghìn người trên khắp các tuyến đường trung tâm, dọc bờ sông Hàn để chứng kiến hồi kết của câu chuyện pháo hoa "Hòa bình cho nhân loại".

Còn 1 tháng nữa mới đến đêm khai mạc DIFF 2024 với chủ đề "Made in Unity - Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu", nhưng sức nóng của mùa hè Đà Nẵng đã khiến nhiều người "nhấp nhổm" săn vé bay vào Đà Nẵng sớm. Được kỳ vọng sẽ là một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn với những màn thi kịch tính chưa từng có trong lịch sử, DIFF 2024 đang được cộng đồng "săn" vé sớm để sở hữu những góc ngồi đẹp nhất trên khán đài.

Chỗ ngồi trên khán đài mỗi mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng luôn trong tình trạng chật kín người xem

Theo công bố, vé DIFF 2024 có giá chính thức từ 800.000 đồng - 3 triệu đồng theo 5 hạng khán đài. Đặc biệt, nhiều du khách lựa chọn Combo All in One (bao gồm 1 vé DIFF, 1 vé cáp treo lên Bà Nà và 1 suất buffet trưa) để vừa có cơ hội mục sở thị những màn trình diễn mãn nhãn của lễ hội ánh sáng, vừa tham quan đỉnh núi mang tính biểu tượng của du lịch Đà Nẵng với mức giá hời. Combo All in One hiện đã được bán trên cổng thông tin của DIFF, với mức với giá 1,750 triệu đồng cho người lớn và 1,5 triệu đồng cho trẻ em.



Không phải ngẫu nhiên mà một lễ hội dù đã qua hơn một thập kỷ tổ chức vẫn luôn giữ được sức nóng và khiến cho bất kỳ ai cũng trông đợi và háo hức có được một tấm vé vào khán đài. Chị Khánh Linh (Hà Nội) chia sẻ: "Hàng năm, ngoài canh vé máy bay đến Đà Nẵng đúng dịp lễ hội pháo hoa, tôi còn canh vé vào khán đài xem trực tiếp nữa. Dù phải chờ đợi nhưng gia đình tôi luôn được bù đắp bằng những màn pháo hoa bùng nổ đầy cảm xúc, mà nếu bạn xem qua ti vi hay xem tại các quán ven sông Hàn sẽ không thể nào cảm nhận được".

Cảm xúc khi xem pháo hoa từ khán đài là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt

Với khoảng cách được thu ngắn lại khi đứng từ khán đài, người xem có cảm giác chỉ cần với nhẹ tay là có thể chạm vào những bông pháo với đủ sắc thái lấp lánh và tỏa rạng trên bầu trời. Sự phấn khích còn tăng cao hơn khi các bản nhạc Pop, Rock, EDM hay Ballad... cất lên, khiến khán giả bị cuốn theo từng tiết tấu, lúc dìu dặt, khoan thai, lúc lại dồn dập đến "nghẹt thở". Những cung bậc cảm xúc trầm bổng ấy đủ để mỗi người xem không thể nào rời mắt và nổi "da gà" trước mỗi màn trình diễn.



Du khách Karoline Marie Knudsen đến từ Đan Mạch sau khi xem một đêm thi DIFF 2023 đã phải thốt lên: "Trước đây, tôi chỉ thấy những màn pháo hoa của DIFF qua ảnh. Dù chúng thực sự rất đẹp nhưng không thể bằng khi bạn được tận mắt chứng kiến. Mọi thứ thực sự sống động và cuồng nhiệt. Chỉ đứng tại khán đài, toàn bộ những giác quan của bạn mới được kích hoạt mạnh mẽ để cảm nhận được sức nóng của lễ hội như thế nào."

Đặc biệt, cứ qua mỗi năm, bằng trình độ kỹ thuật cao, sự sáng tạo không giới hạn cùng những thử nghiệm mới, DIFF lại khiến khán giả thêm phần tò mò, háo hức và chờ đợi vào những màn pháo hoa lớn, rực rỡ cùng nhiều hiệu ứng đặc biệt mới lạ hơn.

Những màn trình diễn pháo hoa sáng tạo chính là "đặc sản" mỗi mùa DIFF

Lần tổ chức gần nhất vào năm 2023, các đội thi đã kết hợp nhiều những kỹ thuật bắn pháo khác nhau như đồng bộ, xếp lớp, bắn ở những độ cao khác nhau…, cùng với đó là hàng ngàn quả pháo được lập trình và kết nối để tạo ra màn trình diễn ánh sáng nhịp nhàng trong nền nhạc đầy cảm xúc. Đội thi Đà Nẵng trong đêm khai mạc DIFF 2023 đã sử dụng đến gần 4.500 quả pháo các loại với hơn 128 hiệu ứng để mang lại những khoảnh khắc rực rỡ cùng cảm xúc chân thực nhất đến cho khán giả.



Cùng với pháo hoa, sân khấu cũng là điểm thu hút khán giả đến trải nghiệm trực tiếp tại khán đài bởi chỉ có từ đây, người xem mới cảm nhận được hết độ hoành tráng với những công nghệ đỉnh cao mà những nhà tổ chức đã kỳ công tạo dựng để mang lại hiệu ứng thị giác, những góc nhìn đẹp nhất cùng trải nghiệm xem pháo vượt kỳ vọng qua mỗi mùa.

Với lượng khán giả quan tâm xem trực tiếp gia tăng, khán đài DIFF 2024 được ban tổ chức tiết lộ sẽ lớn gấp đôi so với năm 2023, với nhiều trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại, giúp nâng tầng trải nghiệm của mỗi du khách. Dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8.6 - 13.7.2024, với sự tham gia của 8 đội pháo, gồm 7 đội quốc tế (Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng, DIFF 2024 hứa hẹn sẽ là "màn tái xuất" đầy kịch tính của nghệ thuật trình diễn ánh sáng trên không.