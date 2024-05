'Săn' vé lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Sau 12 lần tổ chức và liên tục được truyền hình trực tiếp trên các kênh đài truyền hình, nhưng khán đài bên sông Hàn của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng luôn chật kín du khách trong mọi mùa và mọi đêm thi.

Sau mỗi mùa DIFF, có đến hàng vạn du khách cả trong nước và quốc tế book vé du lịch Đà Nẵng để có cơ hội được tận mắt ngắm nhìn những bông pháo rực rỡ, chân thật giữa bầu trời đêm. Hiệu ứng từ sự kết hợp của vũ điệu ánh sáng với âm nhạc khi bùng nổ, lúc réo rắt và không khí sôi động tại khán đài chính là thứ nên sức hấp dẫn khi xem DIFF trực tiếp mà không công nghệ đỉnh cao nào có thể thay thế

"Xem bắn pháo hoa trực tiếp, toàn bộ các giác quan đều được đánh thức - đó là thứ mà bạn không thể cảm nhận đủ khi xem qua màn hình tivi hay điện thoại" - anh Phạm Hùng Thắng, Hà Nội chia sẻ. Mắt thấy, tai nghe, mũi cảm nhận, tim rộn ràng, lòng hồi hộp - tất cả những cảm nhận trọn vẹn này không một công nghệ hiện đại nào có thể khơi dậy.

Khi âm thanh cuồng nhiệt của các ban nhạc đình đám thế giới nổi lên cũng là lúc bầu trời sông Hàn bùng lên những thác ánh sáng lung linh đầy mê hoặc

Kỹ thuật bắn pháo đa dạng, với từng nhịp pháo hoa được biên đạo hòa quyện với những tia sáng xếp tầng và xoay chuyển liên hồi, hòa nhịp theo những thanh âm pop, rock cuốn hút của những giai điệu kinh điển... khiến hàng nghìn người tại khán đài reo hò không ngớt

Tại DIFF, sân khấu trình diễn còn được tích hợp phần nhạc nước hoành tráng làm nền, kết hợp cùng mặt sông Hàn lấp lánh phía sau, tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt cho khán giả theo dõi tại chỗ

Ngồi tại khán đài rộng lớn nhìn ra toàn cảnh sông Hàn lung linh, trong tiết trời mát nhẹ, cảm nhận nhịp sống sôi động, trẻ trung của thành phố Đà Nẵng - đó chính là những gia vị thêm thắt cho bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn

Góc xem chính diện từ khu vực khán đài luôn là vị trí đắc địa và lý tưởng nhất để khán giả tận hưởng trọn vẹn "bữa tiệc" âm thanh - ánh sáng đầy ấn tượng. Chị Nguyễn Thanh Vân, du khách TP.HCM chia sẻ: "Được trực tiếp chiêm ngưỡng màn trình diễn mới thấy hết sự rực rỡ, choáng ngợp của những tràng pháo hoa từ các đội tuyển quốc tế. Tôi tin rằng những ai từng trực tiếp chứng kiến lễ hội pháo hoa sẽ hiểu được cảm nhận này, thực sự là đẹp hơn rất nhiều khi xem qua màn ảnh!"

Đặc biệt, chỉ khi hòa vào hàng ngàn người xem trình diễn pháo hoa, bạn mới cảm nhận được sức nóng từ không khí bùng nổ trong tiếng reo hò của khán giả. Kỳ DIFF 2023 mới đây, khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ chính là những tràng pháo tay giòn giã từ sân khấu hơn 7.100 khán giả, thổi bừng sức sống cuồng nhiệt dưới bầu trời đêm Đà Nẵng lấp lánh

Ravi Capeles, New York (Mỹ) chia sẻ, anh cảm thấy "choáng váng" khi có mặt tại khán đài để thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu và âm nhạc sôi động tại DIFF 2023: "Thực sự quá đẹp. Tôi thấy được sự kết hợp giữa nghệ thuật chuyển động cùng với âm nhạc và pháo hoa. Bạn không thể có cơ hội thứ hai để xem được những màn trình diễn đẹp đến như vậy".

Pháo hoa là những khoảnh khắc, mà khoảnh khắc là thứ chỉ có một lần trong đời. Có lẽ vì vậy, rất nhiều người không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc "đắt giá" nhất của ánh sáng trên bầu trời

Năm nay, DIFF sẽ trở lại với chủ đề "Made in Unity - Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu", truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng cho cộng đồng. Hàng ngàn người đang chờ đón được sở hữu những tấm vé đầu tiên trong đêm Khai mạc để được tận mắt chứng kiến sự bùng nổ của ánh sáng giữa bầu trời đêm Đà Nẵng.



Những chùm pháo đẹp mắt, xuất hiện ngắn ngủi rồi vụt tắt khiến người xem không thể rời mắt dù chỉ trong chốc lát

Theo công bố, vé DIFF 2024 có giá chính thức từ 800.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo 5 hạng khán đài. Du khách cũng có thể lựa chọn Combo All in One (bao gồm 01 vé DIFF, 01 vé cáp treo lên Bà Nà và 1 suất buffet trưa) với giá 1.750.000 đồng cho người lớn và 1.500.000 cho trẻ em.

DIFF 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 8.6 - 13.7.2024 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội pháo, gồm 7 đội quốc tế (Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan) và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Đặc biệt, DIFF 2024 chứng kiến sự góp mặt của 3 tân binh đến từ Đức, Trung Quốc và Mỹ, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ qua những màn trình diễn mãn nhãn.