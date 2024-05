Nhập thiết bị đường dây 500 kV gặp khó, Bộ nhờ đại sứ quán 3 nước

EVN cho biết, về giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), đến nay đã hoàn thành 1.177 (100%) vị trí móng cột. Tuy nhiên, với khoảng néo (KN) mới bàn giao được 377/503 (khoảng 75%), còn 126/503 KN chưa bàn giao. Trong đó, 2 địa phương là Quảng Bình, Ninh Bình đã hoàn thành bàn giao KN, 7 tỉnh còn lại chưa hoàn thành. Cụ thể, Hà Tĩnh (còn 15/112 KN), Nghệ An (còn 29/88 KN), Thanh Hóa (còn 42/138 KN), Nam Định (còn 20/54 KN), Thái Bình (còn 10/47 KN), Hải Dương (còn 5/31 KN) và Hưng Yên (còn 5/14 KN).

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, các địa phương, EVN, EVNNPT và các nhà thầu đã nỗ lực rất cao, đáng ghi nhận. Đặc biệt việc bàn giao khoảng néo và mặt bằng hành lang tuyến đã được đẩy nhanh hơn so với kỳ giao ban trước. Tuy vậy, tiến độ công việc vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đã không thể hoàn thành trước ngày 30.4 như lãnh đạo UBND các tỉnh đã cam kết...

Gửi công hàm đến đại sứ quán 3 nước nhờ hỗ trợ

Đặc biệt, liên quan đến việc cấp vật tư, thiết bị chậm, lãnh đạo Bộ Công thương cho hay, Bộ Công thương đã có công điện khẩn gửi đến Thương vụ Việt Nam và công hàm đến Đại sứ quán Việt Nam tại 3 nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ nhằm đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu vật tư thiết bị. Thông tin cho thấy, các vật tư thiết bị từ Nga đã lên tàu, dự kiến 7-10 ngày nữa sẽ về đến Việt Nam.

Ngoài ra, hội nghị nhận định công tác thi công cũng gặp nhiều khó khăn như địa hình, địa chất phức tạp, mặt bằng thi công chật hẹp, đường vào thi công nhỏ, khó vận chuyển vật tư, thiết bị nặng. Mùa mưa đã bắt đầu cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ và chất lượng thi công các công trình.

Nhằm có thể đảm bảo hoàn thành các dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và Bộ Công thương đề nghị Bộ TN-MT phối hợp cùng các bộ, ngành sớm thẩm định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, muộn nhất là ngày 15.5. Đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ EVN/EVNNPT trong điều chỉnh một số vị trí cột trên thực tế. Đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ EVN/EVNNPT tháo gỡ vướng mắc cho việc nhập khẩu thiết bị vật tư từ nước ngoài hoặc điều động trong nước. Đề nghị UBND các tỉnh các có dự án đi qua tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao các khoảng néo còn lại trước ngày 15.5.2024.

"Mùa mưa đã bắt đầu, sự thay đổi bất thường của thời tiết diễn ra rất gay gắt. Vấn đề an toàn lao động lúc này là quan trọng nhất. Tiến độ phải bảo đảm, nhưng an toàn lao động, an toàn môi trường, chất lượng công trường là vấn đề không thể xem nhẹ", Bộ trưởng nhấn mạnh.