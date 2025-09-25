Nhập viện cấp cứu vì bị sóc tấn công bất ngờ

Hãng AP ngày 25.9 đưa tin người dân tại San Rafael bất ngờ trở thành nạn nhân của một con sóc hung dữ. Cô Joan Heblack nói rằng mình đang đi bộ ở khu phố Lucas Valley thì bất thình lình một con sóc lao đến, cào cấu và cắn vào chân cô. “Nó cắn vào chân tôi. Tôi đã hét lên ‘bỏ tôi ra’”, cô Heblack nói.

Một nạn nhân khác là cô Isabel Campoy cũng bị tấn công khi đi bộ ở cùng khu phố trên. Con sóc đã lao từ mặt đất, cắn vào cánh tay cô. Cả hai người phụ nữ đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào ngày 22.9.

Tờ rơi cảnh báo sóc tấn công người được dán ở thành phố San Rafael, bang California của Mỹ ngày ẢNH: AP

Hiện quanh khu phố đã dán tờ rơi cảnh báo người dân chú ý có thể bị sóc tấn công. Nội dung tờ rơi đề cập đã có hơn 5 người bị tấn công bởi “con sóc hung dữ từ đâu đột nhiên xuất hiện”.

Bà Lisa Bloch thuộc tổ chức bảo vệ động vật Marin Humane (Mỹ) nói rằng bà từng chứng kiến tình trạng tương tự trước đây, và nguyên nhân chủ yếu là do có người cho sóc ăn. Việc cho ăn và chăm nó từ nhỏ dễ dẫn đến hành vi sóc sẽ tìm đến con người. Các chuyên gia lưu ý rằng người dân không nên cho động vật hoang dã ăn. Điều may mắn là sóc không phải vật trung gian truyền bệnh dại.

“Nếu con sóc xuất hiện trở lại, Marin Humane sẽ phối hợp với giới chức tiểu bang California để loại bỏ nó”, bà Bloch nói.

Đài ABC News cho hay Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ cũng đồng quan điểm rằng việc cho động vật hoang dã ăn là hành động phá hoại, vì nó có thể khiến chúng phản ứng tiêu cực khi không được cho ăn. Theo đó, những loài hoang dã có bản tính tránh xa con người sẽ dần quen với việc ở nơi đông đúc. Theo thời gian, chúng có thể trở nên hung dữ và gây hại cho những người xung quanh.