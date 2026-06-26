Nhật Bản bị dịch chuyển trong thảm họa động đất

Khi trận động đất khủng khiếp mạnh đến 9 độ Richter làm rung chuyển Nhật Bản ngày 11.3.2011, toàn bộ lãnh thổ nước này cũng bị đẩy sang phía đông.