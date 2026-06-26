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Nhật Bản bị dịch chuyển trong thảm họa động đất
Video Thế giới

Nhật Bản bị dịch chuyển trong thảm họa động đất

La Vi - Hạo Nhiên
Khi trận động đất khủng khiếp mạnh đến 9 độ Richter làm rung chuyển Nhật Bản ngày 11.3.2011, toàn bộ lãnh thổ nước này cũng bị đẩy sang phía đông.

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Hàng trăm người tại Venezuela bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và rất nhiều người còn bị mất tích vào hôm 25.6, sau khi hai trận động đất mạnh tàn phá các khu vực tại thủ đô Caracas và vùng lân cận, làm hàng trăm người thiệt mạng, nhiều tòa nhà hư hại và khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.

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