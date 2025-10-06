Nhật Bản có ăn tết Trung thu như Việt Nam không?

Hôm nay là tết Trung thu (15.8 âm lịch). Những ngày qua trẻ em khắp nơi đã rộn ràng phá cỗ. Dù nhịp sống ngày nay đã nhanh hơn rất nhiều, vào đêm Trung thu năm nay, chắc chắn đâu đó vẫn còn có người nhìn lên mặt trăng và đưa mắt tìm bóng dáng chú Cuội dưới gốc cây đa.

Người Nhật Bản không mừng tết Trung thu giống Việt Nam, nghĩa là không có rước đèn, không múa lân và cũng không ăn bánh trung thu. Vào ngày này, người Nhật thường chỉ ngắm trăng từ ban công hoặc sân vườn ở nhà, ở đền chùa hoặc những nơi có phong cảnh đẹp.

Bánh tsukimi dango ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Một số người ăn bánh tsukimi dango là một loại bánh được làm từ bột nếp. Nghi thức ngắm trăng này được gọi là tsukimi (tsuki là âm đọc chữ nguyệt nghĩa là trăng, mi trong từ miru nghĩa là ngắm, nhìn). Người Nhật tin rằng những vệt sáng tối trên mặt trăng là hình ảnh một chú thỏ đang giã bánh nếp chứ không phải chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa như người Việt Nam vẫn biết.

Một số chuỗi cửa hàng ẩm thực ở Nhật những năm gần đây cũng đưa ra những thực đơn mới có dáng dấp tsukimi vào dịp này để khách hàng có thể cảm nhận được chút không khí của ngày trăng rằm.

Một góc triển lãm tranh vẽ theo chủ đề của trẻ em hai nước Nhật Bản - Việt Nam ẢNH: MỸ LOAN

Dịp tết Trung thu, mang chú Cuội đến với trẻ em Nhật Bản

Với mong muốn tăng cường hoạt động giao lưu giữa trẻ em 2 nước Việt Nam và Nhật Bản thông qua mỹ thuật, từ 9.7 đến 11.8, Ban tổ chức Triển lãm giao lưu hội họa Việt - Nhật đã tổ chức Triển lãm giao lưu trẻ em Việt - Nhật tại phòng tranh Vitokuras ở quận Toyono, thành phố Osaka.

Triển lãm với 3 nội dung gồm: triển lãm tranh vẽ theo chủ đề và tranh vẽ cho 4 truyện sự tích dân gian, truyện cổ tích, thần thoại (gồm hai truyện tiêu biểu của Việt Nam là "Chú Cuội" và "Sự tích dưa hấu", hai truyện tiêu biểu của Nhật Bản), đọc kịch giấy và hội thảo "Cùng làm tháp rùa".

Triển lãm dưới hỗ trợ của Thư viện Tổng hợp TP.HCM và 3 lớp mỹ thuật của 3 thầy cô người Nhật tại Osaka đã trưng bày khoảng 150 bức tranh của trẻ em 2 nước. Các tranh vẽ sau đó được ban tổ chức làm thành 4 bộ kịch giấy (thường được biết đến với tên gọi kamishibai ở Nhật) và đọc tại phòng tranh.

Loạt tranh "Chú Cuội" do các em học sinh người Nhật, bậc THCS vẽ ẢNH: MỸ LOAN

Trong số này, tác phẩm "Chú Cuội" đã được các em người Nhật thuộc 3 độ tuổi khác nhau là tiểu học, THCS và THPT vẽ thành 3 bộ với những đường nét chấm phá khác nhau.

Tiết mục đọc kịch giấy dù chỉ diễn ra trong một buổi cũng đã thu hút gần 40 người đến nghe. Nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi được biết hình ảnh trên mặt trăng trong mắt người Việt Nam không phải là thỏ mà là chú Cuội.

Quang cảnh buổi đọc sự tích “Chú Cuội” tại Nhật Bản ẢNH: MỸ LOAN

Một người tham gia chương trình nhận xét: "Thật hay vì nhờ nghe kịch giấy tại triển lãm lần này mà lần đầu tiên, tôi được nghe tiếng Việt".

Triển lãm thu hút 135 khách bao gồm cả trẻ em lẫn người lớn đến xem. Loạt tranh về "Chú Cuội" cũng đã được trả về cho các tác giả trẻ em người Nhật. Song, tôi tin rằng câu chuyện và những bức tranh về chú Cuội vẫn còn đọng lại trong tâm trí những người khách Nhật đã đến xem triển lãm.

Mong mùa Trung thu năm sau sẽ lại có nhiều người Nhật khác biết đến chú Cuội, biết đến tết Trung thu của người Việt Nam.