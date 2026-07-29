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Thế giới

Nhật Bản đối mặt cú sốc dân số chưa từng có sau 42 năm

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Số người Nhật Bản sinh sống trong nước đã giảm xuống dưới 120 triệu người lần đầu tiên sau 42 năm, trong bối cảnh tỷ lệ sinh tiếp tục lập đáy và tốc độ già hóa ngày càng gây sức ép lên nền kinh tế.

Theo số liệu Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 29.7, tính đến đầu năm 2026, nước này có khoảng 119,74 triệu công dân Nhật Bản cư trú trong nước, giảm 0,76% so với một năm trước.

Dân số Nhật Bản đã giảm liên tục 17 năm, sau khi đạt đỉnh vào năm 2009. Trong khi đó, số người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản lại tăng lên mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 2013. Tính cả người nước ngoài, tổng dân số Nhật Bản hiện vào khoảng 123,8 triệu người, theo AFP.

Nhật Bản đối mặt cú sốc dân số chưa từng có sau 42 năm- Ảnh 1.

Những người cao tuổi tập thể dục ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 28.9.2017

ẢNH: REUTERS

Theo Ngân hàng Thế giới, với độ tuổi trung bình 49,9, Nhật Bản là quốc gia có dân số già thứ 2 thế giới, chỉ sau Monaco. Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài đang khiến Nhật Bản đối mặt tình trạng thiếu lao động, chi phí an sinh xã hội tăng cao và nguồn thu thuế suy giảm.

Số liệu công bố hồi tháng 6 cho thấy tỷ lệ sinh tổng cộng của Nhật Bản trong năm 2025 giảm còn 1,14 con trên mỗi phụ nữ, đánh dấu năm giảm thứ 10 liên tiếp. Số trẻ chào đời trong nước cũng giảm gần 15.000, xuống còn hơn 670.000, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1899.

Trong nỗ lực khuyến khích kết hôn, chính phủ Nhật Bản đã triển khai ứng dụng mai mối TOKYO Enmusubi, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kết nối những người có nhu cầu lập gia đình. Ứng dụng ra mắt vào tháng 9.2024, sau khi một khảo sát cho thấy khoảng 70% người quan tâm đến hôn nhân chưa từng chủ động sử dụng dịch vụ mai mối.

Người đăng ký phải chứng minh tình trạng độc thân hợp pháp, vượt qua phỏng vấn trực tuyến và đáp ứng một số điều kiện khác. Đến ngày 30.6, ứng dụng có khoảng 16.000 thành viên, trong đó có 760 cặp đang trong "mối quan hệ nghiêm túc" và 265 cặp đã tiến tới hôn nhân.

Một người dùng có biệt danh "Turtle" cho biết cô thử ứng dụng như "cơ hội cuối cùng" trước tuổi 40. "Sau vài buổi hẹn hò giấu mặt, tôi đã gặp chồng hiện tại của mình vào cuối tháng 8, và chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc vào giữa tháng 9. Tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy vào cuối tháng 12.2025", cô chia sẻ.

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