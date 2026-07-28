Ứng dụng AI 'công ích' xe duyên cho hàng trăm cặp vợ chồng Nhật Bản





Ứng dụng "TOKYO Enmusubi" chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9.2024, sau khi một cuộc khảo sát cho thấy khoảng 70% những người có ý định kết hôn nhưng không chủ động tham gia các hoạt động mai mối hay tìm kiếm bạn đời, theo AFP.

Một cặp đôi tạo dáng trong trang phục cưới tại buổi chụp hình buổi tối ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 21.4 Ảnh: AFP

Để khắc phục tâm lý e ngại này và đảm bảo chỉ những người thực sự muốn kết hôn mới tham gia, người đăng ký phải chứng minh tình trạng độc thân hợp pháp và vượt qua vòng phỏng vấn trực tuyến, cùng nhiều điều kiện khác.

Tính đến ngày 30.6.2026, ứng dụng đã có 16.000 thành viên đăng ký thành công, giảm từ khoảng 36.000 người nộp đơn ban đầu, và ghi nhận 760 cặp đôi đang trong "mối quan hệ nghiêm túc", theo dữ liệu do chính quyền công bố trong tháng này. Tổng cộng đã có 265 cặp đôi tiến tới hôn nhân.

Chính quyền thành phố Tokyo dẫn lời một phụ nữ có biệt danh là "Turtle" (Rùa) cho hay cô đã thử dùng ứng dụng TOKYO Enmusubi như một "cơ hội cuối cùng" khi sắp bước sang tuổi 40.

"Sau vài lần hẹn hò giấu mặt, tôi đã gặp người chồng hiện tại vào cuối tháng 8 và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc vào giữa tháng 9. Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh ấy vào cuối tháng 12", cô chia sẻ.

"Ứng dụng dựa trên AI này hiển thị mức độ tương thích giữa bạn và người được giới thiệu qua 3 giai đoạn; vì vậy, ngay cả khi bạn còn do dự về việc gặp gỡ ai đó, chỉ số tương thích cao sẽ mang lại cho bạn sự khích lệ cần thiết. Mức độ tương thích qua AI với bạn gái tôi là hoàn hảo", một người dùng có biệt danh "Skytree" cho hay.

Chính quyền thủ đô Tokyo ra mắt ứng dụng TOKYO Enmusubi nhằm cải thiện tỷ lệ sinh thấp của Nhật Bản.

Số liệu chính thức được công bố vào tháng 6 cho thấy số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản (có quốc tịch Nhật) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới là 671.236 trẻ trong năm 2025, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp sụt giảm.

Số ca tử vong cao hơn gấp đôi con số này, ở mức 1,6 triệu người; trong khi đó, tỷ lệ sinh giảm nhẹ 0,01 điểm phần trăm xuống còn 1,14%, dù số lượng các cuộc hôn nhân có tăng nhẹ, theo số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.