Kỹ sư Nhật dùng AI tìm cây xanh có nguy cơ ngã đổ, gãy cành

Ngày càng nhiều chính quyền địa phương ở Nhật Bản đang xem xét áp dụng công nghệ AI nói trên trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng các chuyên gia chăm sóc cây xanh. Các hệ thống AI đang đánh giá cây zelkova và cây anh đào, và sau này sẽ đánh giá cây bạch quả và nhiều loại cây khác.

Một nhân viên của Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui chụp ảnh một cái cây để đánh giá nguy cơ đổ ngã ở Tokyo vào ngày 18.5.2026 Ảnh: Chụp màn hình English.kyodonews.net/

Từ tháng 4.2021 đến tháng 11.2024, tổng cộng có 1.732 vụ tai nạn liên quan đến cây cối trong công viên và dọc đường trên khắp Nhật Bản được báo cáo, trong đó 110 vụ gây thương tích hoặc tử vong, theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản.

Trong đó có vụ một người đàn ông đã thiệt mạng vào tháng 9.2024 khi cành bạch quả gãy và rơi xuống lối đi trong một không gian xanh ở Hino, phía tây Tokyo.

Cây trồng trong công viên và dọc đường thường được chính quyền địa phương quản lý, nhưng chúng thường không được bảo dưỡng một cách đầy đủ do thiếu chuyên gia.

Optim Corp, một công ty công nghệ thông tin có trụ sở tại Tokyo, và Công ty Kyuden Droneservice, nhà điều hành máy bay không người lái (UAV) ở Fukuoka, đã cùng nhau phát triển một hệ thống dựa trên AI sử dụng UAV để phát hiện cây chết.

Một dự án khác là hệ thống AI đánh giá rủi ro từ cây của Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui. Hệ thống này phân tích các bức ảnh về các bộ phận chết hoặc mục nát của cây, được chụp bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Bằng cách so sánh các hình ảnh với hàng chục ngàn bức ảnh thân và cành cây đã được lưu trữ, và kết hợp với chẩn đoán của các chuyên gia về cây, hệ thống AI về cây xanh đánh giá nguy cơ cây ngã theo thang 4 cấp độ. Hệ thống này cho ra kết quả trong vòng vài phút và lưu trữ các phát hiện, bao gồm vị trí của cây và đánh giá chẩn đoán, trong cơ sở dữ liệu.

"Nguy cơ cây ngã tăng lên nếu cây có khoang rỗng bên trong hoặc nấm mọc trên thân cây. Nhưng rất khó để những người không có chuyên môn đánh giá được điều đó", ông Hidemi Kataoka, một chuyên gia về cây tham gia phát triển dự án, cho hay.

Các chính quyền địa phương, bao gồm Kizugawa ở tỉnh Kyoto, Miyakonojo ở tỉnh Miyazaki và chính quyền thành phố Tokyo, đã thử nghiệm hệ thống này. Kizugawa, nơi quản lý khoảng 20.000 cây xanh, trước đây không thể tiến hành kiểm tra thường xuyên do thiếu nhân lực.

"Với trí tuệ nhân tạo, việc kiểm tra hiệu quả và nhất quán là điều khả thi", một quan chức của Kizugawa cho hay.

Theo Công ty Sumitomo Mitsui, khoảng 20 chính quyền địa phương đang xem xét việc áp dụng hệ thống AI đánh giá nguy cơ cây ngã. Công ty dự định ra mắt dịch vụ này trên thị trường vào năm tài chính 2027, bắt đầu từ tháng 4.2027.