Thế giới

Thủ đô Đan Mạch sẽ phải hoàn lại phí đám cưới cho 12.000 cặp đôi nước ngoài?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/08/2025 10:53 GMT+7

Chính quyền thủ đô Copenhagen của Đan Mạch có thể phải trả lại khoản tiền lên tới hàng chục triệu krone sau khi thành phố này bị phát hiện đã thu phí đám cưới một cách bất hợp pháp đối với khoảng 12.000 cặp đôi trong 7 năm.

Hầu hết số cặp đôi bị thu phí đám cưới trong thời gian nói trên được cho là đến từ nước ngoài và không thường trú tại Đan Mạch, theo tờ The Guardian ngày 13.8. Chính quyền thành phố Copenhagen có thể bị buộc phải hoàn trả số tiền lên tới 23 triệu krone (gần 95 tỉ đồng).

Phí tổ chức đám cưới tại tòa thị chính của Copenhagen vào những thời điểm cụ thể và tại các địa điểm ngoài trời được chỉ định là 4.500 krone (hơn 18,5 triệu đồng). Tuy nhiên, theo luật pháp Đan Mạch, chính quyền thành phố chỉ được phép thu phí này nếu cặp đôi yêu cầu tổ chức đám cưới bên ngoài tòa thị chính.

Copenhagen sẽ phải trả lại tiền phí đám cưới cho 12.000 cặp đôi nước ngoài? - Ảnh 1.

Tòa thị chính của thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) vào năm 2002

Ảnh: AFP

Du lịch đám cưới là một ngành kinh doanh lớn của thành phố Copenhagen. Trong năm ngoái, khoảng 5.000 cặp đôi quốc tế đã kết hôn tại Copenhagen, chi tiêu lên tới 120 triệu krone, theo Phòng Thương mại Đan Mạch.

"Vì nhiều lý do, chúng tôi rất vui mừng khi rất nhiều cặp đôi nước ngoài chọn Copenhagen làm nơi khẳng định tình yêu của mình. Đồng thời, chúng tôi cũng không hề bỏ qua nguồn thu nhập đáng kể mà những vị khách này mang lại, từ khách sạn, nhà hàng, sân bay, đến các nhiếp ảnh gia địa phương, cửa hàng hoa và nhiều dịch vụ khác. Chúng tôi rất hy vọng sẽ tìm ra giải pháp", Giám đốc Phòng thương mại Lars Ramme Nielsen cho hay.

Một số chính trị gia đã kêu gọi sửa đổi luật để chính quyền thành phố Copenhagen được phép thu phí đám cưới đối với tất cả các cặp đôi không phải người Đan Mạch.

Ông Niels Peder Ravn, một thành viên Đảng Bảo thủ của ủy ban văn hóa và giải trí Copenhagen, cho hay dù ông "vui mừng" khi thủ đô Đan Mạch trở thành một điểm đến cưới hỏi quốc tế nổi tiếng, nhưng ông cũng rất phẫn nộ khi người nộp thuế của thành phố sẽ phải hoàn trả số tiền nói trên.

"Tôi gọi đây là vụ bê bối đám cưới, vì điều đó có nghĩa là người nộp thuế Copenhagen giờ đây phải hoàn trả 23 triệu krone cho khoảng 12.000 cặp đôi người nước ngoài", ông Ravn nói.

Bà Mia Nyegaard, Thị trưởng phụ trách văn hóa và giải trí của Copenhagen, cho hay hành vi thu phí đám cưới một cách bất hợp pháp nói trên, vốn đã diễn ra từ năm 2018 cho đến khi bị phát hiện vào đầu năm nay, là "đáng tiếc".

"Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao Copenhagen lại có thể tự quảng bá mình là một điểm đến tổ chức đám cưới. Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng tôi được biết rằng hành vi này bắt đầu từ năm 2018 và bị phát hiện khi chính quyền, vào mùa xuân năm 2025, xem xét lại cơ sở tài chính và pháp lý của văn phòng tổ chức đám cưới do nhu cầu tổ chức đám cưới ngày càng tăng. Vào thời điểm đó, chính quyền đã nhận thức được hành vi sai trái này và đã dừng hoàn toàn", bà Nyegaard nói thêm.

