Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi dân 'đừng ra nước ngoài làm đám cưới'

Đám cưới hoành tráng, sang trọng của các vận động viên cricket, siêu sao và giới thượng lưu Ấn Độ từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

Với việc du lịch đang dần trở lại về mức trước đại dịch Covid-19, ngày càng nhiều gia đình Ấn Độ giàu có đã chi mạnh tay để mời bạn bè và người thân đến các khu nghỉ dưỡng trên khắp Đông Nam Á, và thậm chí xa hơn nữa để đánh dấu ngày đặc biệt.

Tuy nhiên, ngày nay các đám cưới như vậy đang thu hút sự chú ý vì một lý do khác, khi Thủ tướng Narendra Modi không hài lòng với việc người Ấn Độ để quá nhiều tiền "chạy" sang nước khác.

Giới siêu giàu ở Ấn Độ thường chi rất khủng để tổ chức đám cưới REUTERS

Ông Modi bày tỏ lo ngại về việc các đám cưới ở nước ngoài khiến hoạt động thương mại du lịch của đất nước trở nên trì trệ và khó lấy lại đà phát triển.

Tờ South China Morning Post (SCMP) hôm nay 21.12 dẫn lại bài phát biểu của ông Modi trên truyền hình vào cuối tháng qua, nói rằng: "Hãy nghĩ xem, ngày nay có một xu hướng mới đang phát triển, đó là một số gia đình tổ chức đám cưới ở nước ngoài. Điều này có cần thiết không? Nếu đám cưới diễn ra trên đất Ấn Độ, giữa người dân Ấn Độ, thì tiền của đất nước sẽ vẫn ở trong nước".

Nhận xét của ông Modi được đưa ra khi ngành công nghiệp đám cưới của Ấn Độ đang tận hưởng một mùa bội thu. Theo Liên đoàn Thương nhân Ấn Độ, trong khoảng giữa tháng 11 và tháng 12, khoảng 3,5 triệu cặp đôi nước này sẽ kết hôn, tạo ra doanh thu trị giá khoảng 5 nghìn tỉ rupee (1,47 triệu tỉ đồng).

Một lý do khác khiến ông Modi khuyến khích cưới trong nước là do đồng rupee Ấn Độ đang lao dốc, xuống mức gần mức thấp kỷ lục so với đồng USD trong những tháng gần đây, theo Reuters. Các nhà kinh tế cho rằng việc ngăn chặn sự trượt giá của đồng tiền là động lực chính cho bài phát biểu của thủ tướng.

SCMP dẫn lời giáo sư Biswajit Dhar tại Hội đồng Phát triển Xã hội, một cơ quan nghiên cứu và nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi, cán cân thương mại của Ấn Độ đang ở tình thế nguy hiểm trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

Mặc dù Ấn Độ được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vinh danh là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất, giáo sư Dhar cho rằng sự sụt giảm của đồng rupee đang khiến chi phí tăng cao.

"Trên hết, bất cứ điều gì gây hao hụt nguồn ngoại hối đều có thể rất nghiêm trọng", ông Dhar nói, đề cập đến những đám cưới xa hoa ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, đại diện ngành du lịch Ấn Độ cho biết họ đang chuẩn bị thắt chặt các quy định, có thể thông qua mức thuế cao hơn đối với bất kỳ khoản chi tiêu nào ở nước ngoài vượt quá mức trần được ấn định trước.