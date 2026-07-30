Nhật Bản đứng trước bước ngoặt báo động về dân số

Tin liên quan Ít nhất 13 người thiệt mạng trong trận động đất ở Nhật Bản Trận động đất mạnh 7,1 độ richter gần thành phố Kumamoto ở miền nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, và Thủ tướng Sanae Takaichi ngày 29.7 cho biết các đội cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Nhật Bản dân số tỷ lệ sinh
Bình luận (0)