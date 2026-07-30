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Nhật Bản đứng trước bước ngoặt báo động về dân số
Video Thế giới

Nhật Bản đứng trước bước ngoặt báo động về dân số

La Vi - Trí Đỗ

Số người Nhật Bản sinh sống trong nước đã giảm xuống dưới 120 triệu người lần đầu tiên sau 42 năm, trong bối cảnh tỷ lệ sinh tiếp tục lập đáy và tốc độ già hóa ngày càng gây sức ép lên nền kinh tế.

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