Nhật Bản hết sức coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nỗ lực hết sức để chuyến thăm đạt kết quả thực chất và thành công tốt đẹp

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới (CSP).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015, tức là sau 11 năm, đồng thời là chuyến thăm thứ năm của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Nhật Bản", Đại sứ Nhật Bản cho biết.

Đại sứ Ito Naoki khẳng định, Nhật Bản hết sức coi trọng chuyến thăm lần này. Đặc biệt, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm sau khi được bầu giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng năm nay cho thấy Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nhật Bản.

"Chúng tôi mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam, cùng nỗ lực hết sức để chuyến thăm đạt được những kết quả thực chất và thành công tốt đẹp", đại sứ khẳng định.

Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra tiếp sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng 5 năm nay. "Trong cùng một năm, lãnh đạo cấp cao hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã thực hiện các chuyến thăm và giao lưu song phương. Tôi cho rằng đây sẽ là cơ hội để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới", ông Ito Naoki nhận định.

Theo ông, phía Nhật Bản đặc biệt coi trọng ba lĩnh vực hợp tác lớn. Thứ nhất, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, trật tự quốc tế đang đứng trước nhiều thách thức, Nhật Bản và Việt Nam cần tăng cường hợp tác, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.

Thứ hai, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae hồi tháng 5 vừa qua, hai nước đã nhất trí coi trọng việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một trong những kết quả quan trọng mà chúng tôi mong muốn đạt được trong chuyến thăm lần này.

Lãnh đạo hai bên đã xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới là trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, chuyển đổi số (DX), chuyển đổi xanh (GX), khoáng sản quan trọng và an ninh lương thực, nông nghiệp.

"Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi trước đây, chúng tôi mong muốn tiếp tục cụ thể hóa và triển khai các hoạt động hợp tác trong những lĩnh vực này, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra", đại sứ chia sẻ.

Thứ ba là giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa. Trong năm nay, số lượt người Nhật Bản đến Việt Nam cũng như người Việt Nam đến Nhật Bản đều đang gia tăng. Dự kiến, số người Việt Nam đến Nhật Bản sẽ vượt 700.000 lượt trong cả năm, trong khi số người Nhật Bản đến Việt Nam cũng được dự báo sẽ tăng lên gần 900.000 lượt.



Nhật Bản coi trọng việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước, mở rộng giao lưu giữa các địa phương, tăng cường quan hệ liên kết và hợp tác giữa chính quyền các địa phương của hai nước.

10 năm qua, quy mô thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 1,8 lần

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki cho biết, trong 9 tháng của năm nay, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Việt Nam đã tăng 15%, đạt 43,7 tỉ USD. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, kim ngạch thương mại cả năm dự kiến sẽ đạt khoảng 58 tỉ USD.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong 10 năm qua, quy mô thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 1,8 lần. Với đà tăng trưởng này, kim ngạch thương mại song phương có thể đạt 75 tỉ USD vào năm 2030.

Việt Nam được định vị như một cứ điểm sản xuất đầy tiềm năng của châu Á. Trong bối cảnh thương mại giữa hai nước tiếp tục mở rộng, các mặt hàng như thiết bị điện, linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô sẽ tiếp tục là những nhóm hàng triển vọng trong hoạt động thương mại song phương.

Trong lĩnh vực nông sản, Nhật Bản và Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa thị trường cho một số mặt hàng mới, cụ thể là nho từ Nhật Bản và bưởi từ Việt Nam. "Tôi cho rằng đây cũng sẽ là một trong những kết quả của hội đàm cấp cao lần này", ông Ito Naoki nói.

Nông sản cũng sẽ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng gia tăng xuất khẩu giữa hai nước trong thời gian tới. Cùng với sự gia tăng thu nhập và mở rộng tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng sẽ ngày càng đa dạng.

Trên thực tế, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực điện và điện tử, đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất vật liệu wafer bán dẫn, cũng như các doanh nghiệp gia công và kiểm định tấm phim phân cực dùng cho màn hình. Nếu đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục được mở rộng trong những lĩnh vực liên quan, nhu cầu nhập khẩu các linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất từ Nhật Bản cũng sẽ tăng theo. Thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa.

"Chúng tôi kỳ vọng sự phát triển của thương mại song phương sẽ góp phần tạo điều kiện cho các dòng vốn FDI có chất lượng cao, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế mới của Việt Nam", Đại sứ Ito Naoki cho biết.