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    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Nhật Bản

    Đậu Tiến Đạt
    Đậu Tiến Đạt

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11.11.

    Ngày 5.11, thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nhận lời mời của nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11.11.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Nhật Bản - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân

    ẢNH: TTXVN

    Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

    "Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến với Nhà vua, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, phát biểu chính sách tại Quốc hội, thăm tỉnh Kanagawa và có nhiều hoạt động song phương khác", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

    Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Naoki Ito cho biết, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

    "Nhật Bản hết sức coi trọng chuyến thăm lần này. Đặc biệt, việc Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nhật Bản ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm sau khi được bầu giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng năm nay cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nhật Bản", Đại sứ Naoki Ito nhấn mạnh.

    Cũng theo Đại sứ, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra tiếp sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng 5 năm nay. Trong cùng một năm, lãnh đạo cấp cao hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã thực hiện các chuyến thăm và giao lưu song phương.

    "Tôi cho rằng đây sẽ là cơ hội để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới", Đại sứ Naoki Ito khẳng định.

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    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Nhật Bản

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