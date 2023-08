Nhật Bản nói không thấy bất thường trong cá biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Trong thông báo ngày 26.8, Cơ quan Thủy sản Nhật Bản (JFA) nói rằng hàm lượng đồng vị phóng xạ tritium trong cá bắt được gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima thấp đến mức khó có thể phát hiện, theo hãng Kyodo News.



Thịt cá bắt được trong khu vực cách nhà máy Fukushima 5 km được kiểm nghiệm ngày 26.8 REUTERS

Những tấm lưới được giăng ngay trong ngày 24.8 khi nước nhiễm xạ đã xử lý được xả ra biển. JFA có kế hoạch công bố kết quả kiểm nghiệm mỗi ngày.

Ngày 24.8, Nhật Bản bắt đầu xả ra biển hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi bị ảnh hưởng từ thảm họa động đất-sóng thần năm 2011.

Nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý được loại bỏ hầu hết các đồng vị phóng xạ trừ tritium, đồng vị của hydro khó tách khỏi nước. Lượng nước này được chứa trong rất nhiều bể lớn tại khu vực nhà máy nhưng đến nay đã hết chỗ chứa. Tokyo khẳng định việc xả nước là an toàn. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, đã bật đèn xanh cho kế hoạch này vào tháng 7.

Ngày 25.8, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima nói rằng hàm lượng phóng xạ tritium trong nước biển thấp hơn rất nhiều so với mức giới hạn, theo tờ The Japan Times. Cụ thể, kết quả khảo sát của Tepco tại 10 địa điểm gần nơi nước nhiễm xạ đã xử lý được xả ra ở Thái Bình Dương cho thấy hàm lượng tritium trong nước biển là 10 becquerel/lít, rất thấp so với ngưỡng 700 becquerel/lít do công ty đặt ra và mức 10.000 becquerel trong nước uống do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt ra.

Bộ Môi trường Nhật Bản cũng thu thập mẫu nước biển trong khu vực bán kính 50 km từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima và sẽ công bố kết quả sớm nhất vào ngày 27.8.