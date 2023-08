Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển, dân Trung Quốc đổ xô mua muối dự trữ

Ngày 24.8, Nhật Bản bắt đầu xả ra biển hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima.



Tokyo khẳng định việc xả nước là an toàn. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, đã bật đèn xanh cho kế hoạch này vào tháng 7. Tuy nhiên, chính quyền và người dân các nước trong khu vực đã tỏ ra hoài nghi và phản đối.

Người dân mua muối tại siêu thị ở Thượng Hải ngày 24.8 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SHINE.CN

Tại Trung Quốc, người tiêu dùng đổ xô đến các siêu thị để mua muối dự trữ vì lo ngại việc xả nước từ Nhật Bản sẽ gây ô nhiễm đại dương và ảnh hưởng đến chất lượng muối. Theo trang Shine.cn, một số loại muối nhanh chóng hết sạch và các siêu thị phải quy định khách hàng chỉ được mua 2 hũ mỗi ngày mỗi người.



Các nhà bán lẻ trực tuyến tại nhiều vùng cũng thông báo hết sạch hàng ngay trong ngày. Theo Bloomberg, giá cổ phiếu của các hãng sản xuất muối Trung Quốc tăng vọt trong ngày 24.8.

Các kệ hàng muối tại siêu thị ở Hồng Kông cũng trống trơn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Tương tự, người tiêu dùng tại đặc khu hành chính Hồng Kông cũng hối hả đi mua muối. Theo tờ South China Morning Post, các kệ hàng muối tại nhiều siêu thị nhanh chóng được vét sạch và một số người cứ lâu lâu lại quay lại để kiểm tra xem siêu thị có đưa hàng mới lên chưa.

Trung Quốc có thể sản xuất 50 triệu tấn muối ăn mỗi năm, lớn hơn nhiều so với mức tiêu thụ chỉ khoảng 12 triệu tấn tại nước này, theo ông Vương Tiểu Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Muối Trung Quốc.

Người dân mua muối tại huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) REUTERS

Phát biểu trên truyền hình ngày 25.8, ông Vương khẳng định nguồn cung nội địa vẫn dồi dào. Hiệp hội Ngành muối tỉnh Sơn Đông nói có hơn 170.000 tấn trong kho, đủ cung cấp cho việc tiêu dùng của cả vùng trong hơn 6 tháng. Nguồn cung này chủ yếu được sản xuất từ các mỏ muối ngầm.

Bloomberg dẫn thông báo cuối ngày 24.8 của Tập đoàn công nghiệp muối quốc gia Trung Quốc, nhà sản xuất muối lớn nhất của nước này, cho biết gần 90% muối ăn sản xuất trong nước là từ các mỏ muối trong khi muối biển chỉ chiếm 10%. Tập đoàn này kêu gọi người tiêu dùng mua sắm tỉnh táo và tuyên bố nguồn cung là lớn, trong khi việc thiếu hụt chỉ là tạm thời.

Ngày 25.8, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima nói rằng hàm lượng phóng xạ tritium trong nước biển thấp hơn rất nhiều so với mức giới hạn, theo tờ The Japan Times. Cụ thể, kết quả khảo sát của Tepco tại 10 địa điểm gần nơi nước nhiễm xạ đã xử lý được xả ra ở Thái Bình Dương cho thấy hàm lượng tritium trong nước biển là 10 becquerel/lít, rất thấp so với ngưỡng 700 becquerel/lít.

"Thông qua việc nhanh chóng chia sẻ kết quả khảo sát, hy vọng chúng tôi sẽ giúp xóa tan lo ngại của người dân", người phát ngôn Keisuke Matsuo của Tepco nói.