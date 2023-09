Nhật Bản phóng thành công tên lửa mang tàu đổ bộ mặt trăng

Tên lửa đẩy H2A được phóng vào lúc 8 giờ 42 (giờ địa phương) từ Trung tâm không gian Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, tây nam Nhật Bản. Vụ phóng được thực hiện sau 3 lần bị hoãn do thời tiết không thuận lợi hồi tháng trước. Theo AFP, có khoảng 35.000 người đã theo dõi sự kiện được phát trực tiếp trên mạng.



Tên lửa H2A được phóng lên từ trung tâm Tanegashima ở tỉnh Kagoshima sáng 7.9 REUTERS

Tên lửa mang theo tàu đáp mặt trăng Moon Sniper, tên gọi chính thức là Tàu đổ bộ thông minh để nghiên cứu mặt trăng (SLIM). Con tàu này do Cơ quan Khám phá không gian vũ trụ Nhật Bản (JAXA) phát triển, được thiết kế để tiếp đất ở khoảng cách 100 m so với một mục tiêu cụ thể trên mặt trăng, nhỏ hơn nhiều so với khoảng cách thông thường là nhiều kilômét.

"Với SLIM, con người sẽ tiến một bước lớn đến việc có thể đáp xuống nơi chúng ta muốn và không chỉ nơi dễ tiếp đất. Khi đạt được điều này, chúng ta có thể đổ bộ lên những hành tinh khan hiếm nguồn tài nguyên hơn mặt trăng. Trước nay chưa có trường hợp nào đổ bộ chính xác lên một thiên thể có trọng lực lớn như mặt trăng", JAXA thông báo.

Tên lửa mang theo tàu đổ bộ mặt trăng của Nhật Bản và vệ tinh quan sát REUTERS

Tàu SLIM dự kiến đổ bộ mặt trăng trong 4-6 tháng nữa. Nếu nhiệm vụ thành công, Nhật Bản sẽ là nước thứ 5 trên thế giới đưa được tàu lên mặt trăng sau Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Tháng trước, Ấn Độ thành công trong việc đưa tàu đổ bộ cực nam của mặt trăng, thành tựu lịch sử của quốc gia tỉ dân và của chương trình không gian chi phí thấp của nước này.

Vì sao các nước quay lại cuộc đua lên mặt trăng?

Tên lửa H2A còn mang theo vệ tinh quan sát không gian do JAXA, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và các cơ quan khác cùng phát triển. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phóng một tên lửa đẩy lớn từ vụ phóng tên lửa H3 thất bại hồi tháng 3.